13. Juni 2018, 15:22 Uhr Public Viewing "Es ist fast schon ein soziales Muss"

Was bringt Menschen dazu, sich alberne Hüte aufzusetzen und gemeinsam ein Fußballspiel anzusehen? Der Sportsoziologe Robert Gugutzer sieht das Public Viewing als Ritual, bei dem der Fußball nicht so wichtig ist.

Interview Von Günther Knoll

SZ: "Public Viewing als sportiv gerahmtes kollektivleibliches Situationsritual" - so lautet der Titel eines Beitrags, den Sie als Sportsoziologe verfasst haben. Können Sie das auch einem Laien knapp und verständlich erklären?

Robert Gugutzer: Ich will damit sagen, dass Public Viewing ein Gemeinschaftsritual im Rahmen eines großen Sportereignisses ist, bei dem es darum geht, kollektiv etwas zu erleben, nämlich Stimmung. Ein Public Viewing läuft ab wie auch andere "große" Rituale: Es ist nichts Alltägliches, sondern findet alle zwei Jahre bei Europa- und Weltmeisterschaften statt, man trifft sich im öffentlichen Raum und dabei zum Teil an Orten, die eigentlich nichts mit Sport zu tun haben, etwa in Biergärten oder Kinos. Die Leute benutzen Symbole wie Trikots, Fahnen und Tröten und sie verhalten sich auf eine immer gleiche Weise, nämlich singend, grölend, schimpfend, lachend, und dabei geht es ihnen darum, sich in der Gemeinschaft leiblich zu erfahren.

Was ist der gravierende Unterschied zum direkten Zuschauen im Stadion?

Der größte Unterschied ist natürlich, dass die Anfeuerungsrufe für die eigene Mannschaft oder das Beschimpfen des Gegners von den Spielern nicht gehört werden und es so gesehen eine einseitige Kommunikation ist. Man feuert einen Bildschirm an, was der eigenen Mannschaft nichts bringt, sondern nur den Leuten beim Public Viewing selbst.

Was ist denn dann überhaupt das Faszinierende am Public Viewing?

Das Gruppenerleben. Wenn man mit Gleichgesinnten Fußballschauen geht, entsteht ja viel eher Stimmung, als wenn man allein zu Hause vor dem Fernseher sitzt. Zum Public Viewing geht man, weil man hofft, dass es ein schöneres, spannenderes, intensiveres - eben leibliches - Erlebnis ist, als wenn man nur für sich selbst Fußball guckt. Mein Eindruck ist, viele gehen sogar ausschließlich wegen der erhofften Partystimmung zum Public Viewing, während die wirklich am Spiel Interessierten lieber allein oder in kleiner Gruppe schauen. Beim Public Viewing sieht man ja auch oft schlecht auf die Leinwand oder die Sonne blendet. Das ist natürlich für den echten Fan inakzeptabel.

Robert Gugutzer ist an der Goethe-Universität Frankfurt Dozent für "Sozialwissenschaften des Sports". (Foto: oh)

Steht also mehr die Party im Vordergrund als der Fußball?

Mein Eindruck ist das schon, ja. Fußball ist ja längst Teil der Popkultur, und zu der gehört die Party. Daher gehen zum Public Viewing auch verhältnismäßig viele Menschen, die keine Ahnung vom Fußball haben und sich nicht wirklich für diesen Sport interessieren. Dass sie trotzdem hingehen, hat dann eben damit zu tun, dass es Fun und Action gibt, wie der Soziologe Erving Goffman das genannt hat.

Was bringt erwachsene Menschen dazu, sich dafür alberne Hüte aufzusetzen, Spieler-Trikots zu tragen und sich die deutschen Farben auf die Wangen zu malen?

Public Viewing ist eben ein Ritual, an dem alle mehr oder weniger teilnehmen - mittlerweile ist es ja fast schon ein soziales Muss, dass man zumindest bei einem Public Viewing während der WM war. Und es ist ein Ritual, das man symbolisch mitinszeniert, eben über Schminke, Trikots und ähnliche Dinge. Ich vergleiche Public Viewing gern mit dem Oktoberfest, wo auch jedes Jahr Hunderttausende erwachsene Menschen hinprozessieren und sich verkleiden, herumgrölen, singen und hoffen, ein tolles Erlebnis zu haben.

Beim Sommermärchen 2006, der Fußball WM in Deutschland, kam Public Viewing im großen Stil so richtig auf. Jetzt sagen manche, die Begeisterung dafür lasse wieder nach. Stellen Sie Ähnliches fest?

Das sehe ich genauso, die Begeisterung nimmt ab. 2006 war Public Viewing noch relativ jung, das erste Mal wurde es so richtig erst bei der WM 2002 gezeigt. Es war also interessant, weil es neu war. Entscheidend aber war, dass während der WM 2006 das Wetter großartig war, die deutsche Mannschaft überraschend gut und erfolgreich spielte und die WM im eigenen Land stattfand. Inzwischen ist Public Viewing irgendwie eine Routineveranstaltung geworden, zu der man halt hingeht, weil alle hingehen, aber eine spontane Begeisterung entsteht eher selten.

Werden Sie in den nächsten Tagen selbst zum Public Viewing gehen?

Ich werde wohl ein- oder zwei Mal hingehen, öfter nicht. Ich bin Fußballfan und will die Spiele lieber in Ruhe sehen und analysieren.

Sehen Sie dann die WM-Spiele als normaler Fan oder als Wissenschaftler?

Sowohl als auch. Mein Privileg ist, dass mein Hobby auch mein Beruf ist und ich daher erfreulicherweise "gezwungen" bin, mir die WM anzuschauen. Mit meinen Studenten mache ich außerdem eine kleine empirische Studie, in der wir die Spiele der deutschen Mannschaft mediensoziologisch analysieren.