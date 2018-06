5. Juni 2018, 21:51 Uhr Vorgaben ignoriert 80 Zentimeter zu hoch

Ein Grafrather Ehepaar muss seine Garage zurückbauen, obgleich in der Nachbarschaft ein Hochhaus steht

Von Ariane Lindenbach, Grafrath

Die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichts München wird für das Ehepaar aus Grafrath nicht billig. Sie müssen ihre Garage zurückbauen, weil die 80 Zentimeter höher ist, als es die Baugenehmigung erlaubt. Besonders ärgerlich: Die Garage ist kein schlichter Bau für ein oder zwei Fahrzeuge; unter ihrem Satteldach beherbergt sie Büroräume. Und das Ehepaar, das nach der Entscheidung angekündigt hat, bis vor das Bundesverwaltungsgericht ziehen zu wollen, fühlt sich im Recht. Zum einen befindet sich in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ein Hochhaus, dessen zulässige Höhe nach ihrer Einlassung mehr als vier Meter vom Bebauungsplan abweicht. Und zum anderen liegt ihre Garage am Ende einer Stichstraße, wo sie praktisch niemanden störe.

"Es gibt keine Nachbarschaftsklage", betont der Grafrather jüngst bei der sogenannten Inaugenscheinnahme der 11. Kammer des Bayerischen Verwaltungsgerichts München. Weshalb es überhaupt zu dem Verfahren gekommen ist, wird bei dem Termin an einem regnerischen Nachmittag nicht erörtert. Fest steht nur, dass das Landratsamt eine Rückbauanordnung gegen die Garage erlassen und das Ehepaar aus Grafrath dagegen geklagt hat.

Die Garage weise "gravierende Abweichungen vom Bebauungsplan" auf, stellt der Vorsitzende Richter Johann Oswald fest. Der Grafrather räumt die Höhenüberschreitung um 80 Zentimeter ein. Er verstehe bloß nicht, weshalb die mit nicht einmal einem Meter "erheblich" sein solle, wie das Landratsamt bemängelt habe. Obwohl das Hochhaus hinter ihm fast 22 Meter hoch sei, statt der im Bebauungsplan zulässigen 17,5 Meter. Und diese doch viel höhere Abweichung müsse er aber laut Landratsamt dulden, weist der Kläger auf die in seinen Augen offensichtliche Ungleichbehandlung hin.

"Die Situation ist aber nicht mit dem Gebäude hier vergleichbar", widerspricht der Vorsitzende. "Entscheidend beim Hochhaus ist nicht der Bebauungsplan, sondern die Baugenehmigung", zudem stehe das Hochhaus seit knapp 50 Jahren da - selbst wenn das Gebäude erhebliche Abweichungen zur Genehmigung aufweisen würde, "kann deswegen auch nicht jeder Nachbar so bauen, wie er will", stellt Oswald schließlich klar.

Denn dann bräuchte sich ja niemand mehr an irgendwelche Regeln zu halten. Darüber hinaus verweist er darauf, dass im Obergeschoss der Garage "Aufenthaltsräume erheblichen Ausmaßes" entstanden seien. Obwohl der Vorsitzende den Klägern also schlechte Aussichten signalisiert, erhält das Ehepaar seine Klage gegen die Beseitigungsanordnung aufrecht. Das Gericht entscheidet auf Klageabweisung, so dass die Grafrather nun in einer gewissen Frist ihre Garage zurückbauen müssten.

Ob das am Ende allerdings ganz reibungslos vonstatten gehen wird, bleibt abzuwarten. "Es gibt keine Beseitigungsanordnungen in Bebauungsplangebieten", kommentiert der Grafrather die Entscheidung der Verwaltungsrichter und kündigt an, vor das Bundesverwaltungsgericht zu ziehen.