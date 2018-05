27. Mai 2018, 23:01 Uhr Unruhe in Erstaufnahmeeinrichtung Sieben verletzte Wachmänner

Sicherheitspersonal und Flüchtlinge geraten in Bruck aneinander

In der Erstaufnahme für Flüchtlinge am Fürstenfeldbrucker Fliegerhorst ist es am vergangenen Freitagmorgen zu einem massiven Zusammenstoß zwischen Bewohnern und dem Sicherheitsdienst gekommen: Bei den Auseinandersetzungen wurden sieben Securitymitarbeiter verletzt. Die Lage konnte schließlich von rund 70 Polizeibeamten aus umliegenden Dienststellen unter der Leitung der Inspektion Fürstenfeldbruck beruhigt werden. Ausgelöst hatte den Konflikt ein 26-jähriger Asylbewerber aus Nigeria. Während der Essensausgabe ging er laut Polizei nach einem Streit auf drei Securitymitarbeiter los, als diese ihn beruhigen wollten. Anschließend floh er durch die Gänge der Unterkunft. Als das Sicherheitspersonal ihm folgte, schlossen sich 30 weitere Bewohner zusammen und verfolgten ihrerseits das Sicherheitspersonal. Bei der Konfrontation wurden die Securitymitarbeiter verletzt, es wurden mehrere Scheiben zerschlagen. Drei der beteiligten Asylbewerber, darunter auch der 26-jährige Nigerianer, wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck zur Identifikation weiterer Beteiligter dauern an. Wie es zu dem Streit an der Essensausgabe kam, ist bisher noch unklar.