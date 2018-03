18. März 2018, 22:02 Uhr Unfall Kind angefahren und leicht verletzt

Ein achtjähriges Mädchen ist am Freitag bei einem Unfall in Egenhofen verletzt worden. Gegen 14 Uhr stieg sie an der Bushaltestelle zwischen Egenhofen und Weyhern aus dem Bus und wollte die Fahrbahn zwischen dem Bus und einem dahinter anhaltenden Pkw überqueren. Dabei achtete die Schülerin nicht auf den Straßenverkehr. Eine aus Richtung Weyhern kommende Autofahrerin erfasste das Mädchen leicht. Die Achtjährige fiel auf die Straße und zog sich Verletzungen an der Schulter zu. Da anfangs schwerere Verletzungen vermutet wurden, wurde das Kind mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Augsburg geflogen. Die Autofahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Auch für sie im Gegenverkehr galt, nur mit Schrittgeschwindigkeit an dem mit Warnblinkanlage stehenden Bus vorbeizufahren, wie die Polizei betont.