23. Mai 2018, 22:43 Uhr Puchheim Behinderungen auf der B2

Wegen Bauarbeiten wird die Abfahrt der Bundesstraße 2 von Fürstenfeldbruck kommend in Richtung Eichenau auf Höhe Puchheim gesperrt. Betroffen ist der Bereich der Anschlussstelle B2 und Staatsstraße 2069. Außerdem wird der Verkehr auf der B2 mit einer Baustellenampel halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Wie das Staatliche Bauamt Freising mitteilt, beginnen die Bauarbeiten voraussichtlich am Freitag, 25. Mai, um 18 Uhr und enden am Samstag, 25. Mai, um zwölf Uhr. Weil die Bauarbeiten im Bereich der Anschlussstelle der zwei Straßen stattfinden, wird der Verkehr auf der B2 in Richtung Eichenau weiter geleitet bis zur nächsten Anschlussstelle an der Augsburger Straße in Richtung Germering. Dort wird der Verkehr durch Puchheim-Ort über die alte B2 bis zur St 2069 geführt. Die Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Aufgrund von Schäden in der Asphaltdeckschicht ist eine Mängelsanierung notwendig. Die Bauarbeiten sollen so schnell wie möglich abgeschlossen werden.