7. Juni 2018, 22:02 Uhr Puchheim Bauen und beten

Evangelische Gemeinschaft lädt zum Lego-Wochenende

Von Marcel Holland, Puchheim

Junge Ingenieure können an diesem Wochenende im Gemeindezentrum der Evangelischen Gemeinschaft eine eigene kleine Welt entstehen lassen - aus Legosteinen. Dafür haben Mitglieder der Gemeinde extra Tausende der kleinen Plastikbausteine organisiert, erfahrene ehrenamtliche Mitarbeiter werden die jungen Besucher beim Bauen beaufsichtigen und unterstützen.

Einen vorgegebenen Bauplan müssen die Teilnehmer dabei zwar nicht verfolgen, jedoch "wie eine Stadt sollte es schon aussehen. Aber den Kindern sollen keine Grenzen gesetzt werden", heißt es von den Organisatoren. Und wer weis, vielleicht schleicht sich ja das ein oder ander Raumschiff getarnt als Gartenlaube unter die zahlreichen bunten Bauwerke. Weil so eine Bauarbeit allerdings sehr anstrengend ist, gibt es immer wieder Pausen, in denen bei Snacks aus der Bibel gelesen und gemeinsam gesungen wird.

Das Bauwochenende beginnt am Freitag, 8. Juni, um 16 Uhr und dauert dann erst einmal zweieinhalb Stunden. Am Samstag, 9. Juni, geht es dann bereits um 10 Uhr weiter, Feierabend soll gegen 17 Uhr sein. Zwischendurch gibt es auch ein Mittagessen und ein Geländespiel, bei dem sich die Kinder von den Bauarbeiten erholen können. Abschließend gibt es am Sonntag, 10. Juni, von 10 bis 12 ein Gottesdienst und danach können die Eltern die fertige Stadt bewundern - und die Kinder stolz zeigen, was sie geschaffen haben.

Den Veranstaltern ist es wichtig, den jungen Teilnehmern während des Wochenendes auch christliche Werte näher zu bringen. Deswegen werden die einzelnen Tagen jeweils von einem zentralen Motiv begleitet. Am Freitag soll beispielsweise über den barmherzigen Samariter gesprochen werden, der einem schwer verletzten Fremden selbstlos geholfen haben soll.

"Es ist wie eine kleine Kinderbibelwoche" sagt Alisa Eichas. Sie ist Organisatorin des Wochenendes und freut sich schon sehr auf die Veranstaltung und auf das, was die Kinder so alles kreatives bauen werden.

Puchheimer Bausteinewelt, von Freitag, 8. Juni, bis Sonntag, 10. Juni im Gemeindezentrum der Evangelischen Gemeinschaft, Boschstraße 7