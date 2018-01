21. Januar 2018, 15:29 Uhr Olching Zwei Euro für die gute Laune









Bürgermeister Andreas Magg investiert bei einem nicht ganz ernst gemeinten Experiment Geld aus der eigenen Tasche. Und siehe da: die Stimmung im Kom steigt. Doch es gibt auch einen wehmütigen Abschied

Von Julia Bergmann, Olching

Mit Hilfe von zwei Euro hat Bürgermeister Andreas Magg den traditionellen Neujahrsempfang der Stadt in diesem Jahr zum Schauplatz eines Experiments werden lassen. Zwanzig Zehn-Cent-Münzen hatte er vor Beginn im Gretl-Bauer-Saal des Kom verteilt. "Aus meinem privaten Geldbeutel übrigens, nicht dass noch jemand behauptet, ich würde öffentliche Gelder verschleudern", betont er. Ein kleiner Geldbetrag, den man wohl als Investition in ein besseres Olching verstehen darf. Denn Magg verwies damit auf ein Experiment des Psychologen Dale Larsons. Dieses kam zum Ergebnis, dass Menschen, die ein Zehn-Cent-Stück finden, viermal hilfsbereiter und freundlicher sind als Probanden, die leer ausgehen. Und so war vielleicht schon der erste Schritt dazu getan, wofür der Bürgermeister beim Neujahrsempfang aufrief: einen rücksichtsvolleres und freundlichers Miteinander in Zeiten, in denen sich Hass-Kommentare und schlechte Nachrichten häufen, Unsicherheiten steigen und die Globalisierung unaufhaltsam voranschreitet.

Der Mensch, betont Magg, strebe nach Gemeinschaft. "Das Leben fällt uns leichter in kleinen Zusammenhängen, obwohl wir es in den großen heute führen müssen", sagt er. "Die Stadt und die Vereine bieten Heimat, Überschaubarkeit und Gemeinschaft, manchmal gar eine Trutzburg gegenüber dem digitalisierten, globalen Trubel um uns herum." Deshalb standen an diesem Tag die Vereinsmitglieder, die Ehrenamtlichen und herausragenden Persönlichkeiten der Stadt im Vordergrund. Drei von ihnen würdigte Magg schon vor den offiziellen Ehrungen, wenn auch der Anlass ein trauriger war. Kurz vor seinem 60. Geburtstag musste sich der Verein für Sport, Gymnastik und Rehabilitation im Dezember mangels eines Nachfolgers für den Vorstand auflösen. 27 Jahre lang war der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Manfred Michitsch Vorsitzender. Gemeinsam mit Ursula Woehl und Elisabeth Segerer hat er den mitgliederstarken Verein jahrelang am Leben erhalten. Obwohl es für Michitsch ein schwerer Abschied war, ließ er es sich nicht nehmen, dem SV Esting, der einen Teil des Reha-Angebots weiterführen wird, Erfolg zu wünschen.

Deutlich fröhlicher war der Anlass für die fast schon obligatorische Auszeichnung des Speedway-Fahrers Martin Smolinski, der 2017 Langbahn-Weltmeister geworden ist. Angesichts dessen zahlreicher Erfolge sei es immer schwieriger, eine Form der Würdigung zu finden, erklärte Laudator und Vereinsreferent Tomas Bauer. Die kreative Lösung: Somlinski durfte gemeinsam mit Bauer die Ehrung der Sportler übernehmen. So überreichten beide Urkunden und Medaillen an Nadja Harnisch und Patrick Brehmer (Special Olympics Wetwinterspiele), Anna-Maria Schuster (Sportclub Olching), Tobias Schwarz, Chiana Saft und Ellen Saft (Minigolf Sport Klub Olching). Ausgezeichnet für ihr Engagement im Feuerwehrdienst wurden Markus Kahnert und Casten Thimm, Peter Brunow, Laudator und Feuerwehrreferent Lorenz Widmann sowie Andreas Magg.

Verliehen wurde zudem die Lebensretter-Medaille: Staphan Reiter hatte beherzt eingegriffen, als er Zeuge eines Übergriffs an einer Bushaltestelle wurde. Eine offizielle Ehrung durch Sozialreferentin Gerlinde Zachmann gab es schließlich auch für Elisabeth Segerer vom aufgelösten Verein für Sport, Gymnastik und Rehabilitation. Ebenso für Renate und Hans Grill, die sich jahrzehntelang für Aufbau und Erhalt des Vereins Kinderspielplatz Ringstraße eingesetzt haben. Der Kurzvortrag von Cathrin Trost, die 2017 den Titel "beste Nachwuchssomelière Deutschlands" gewonnen hat, stellte unter Beweis, was Magg am Ende des Empfangs betonte: "Es ist eindrucksvoll, wie bunt unsere Stadt ist."