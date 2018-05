31. Mai 2018, 21:49 Uhr Olching Zehn Euro Beute, 1000 Euro Schaden

Zehn Euro sind die Beute eines Einbrechers, der in der Nacht auf Dienstag in das Gebäude des Olchinger Wertstoffhofes an der Johann-Gutenberg-Straße eingestiegen ist. Der Täter hatte eine Tür aufgehebelt und wollte einen Tresor öffnen, was ihm misslang. So fiel ihm nur die Trinkgeldkasse in die Hände mit den zehn Euro Inhalt. Der Schaden beläuft sich laut Olchinger Polizei auf 1000 Euro.