3. Juni 2018, 17:54 Uhr Olching Ungeplante Landung

Weil die Thermik abreißt, kommt ein Segelflugzeug in Olching runter

Auf Olchinger Flur zu landen, das ist nicht die Absicht des Piloten gewesen, der am Sonntagnachmittag auf einem Acker nördlich der Reiterstraße sein Segelflugzeug zu Boden brachte. Doch nach Mitteilung der Polizei blieb dem Flieger nichts anderes übrig, weil er keine Thermik mehr hatte, sein Flugzeug also über keinen Auftrieb mehr verfügte. So endete sein Flug statt auf dem nicht mehr weit entfernten Landeplatz in Gröbenried bereits in Olching, unweit des Olchinger Sees. Bei der Landung blieb der Pilot unverletzt, auch am Fluggerät entstanden keine Schäden. Allerdings waren nach dem Anruf eines Zeugen nicht nur die Polizei, sondern auch die Olchinger Feuerwehr und Rettungskräfte zu der Landestelle gefahren, denn es hieß zunächst, dort sei ein Flugzeug abgestürzt. Glücklicherweise entpuppte sich der zunächst angenommene Absturz aber als außerplanmäßige Landung.