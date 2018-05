Ausgabe in der Bibliothek

Seit 2014 gibt es in Germering zwei übertragbare "Isarcards 9 Uhr", die sich Bedürftige jeweils für einen Tag kostenfrei von der Stadt ausleihen können. Die Idee dahinter: Einkommensschwachen Menschen soll dadurch die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben ermöglicht werden. Weil das Projekt während der einjährigen Probephase in Germering so gut angelaufen und die Nachfrage stetig gestiegen war, entschied sich die Stadt 2016 dafür, noch ein zusätzliches Ticket anzuschaffen. Die drei Karten kosten die Stadt jährlich etwa 2200 Euro.

Ausgegeben werden die Fahrkarten in der Germeringer Stadtbibliothek an der Landsberger Straße 41. Dort können sie während der regulären Öffnungszeiten abgeholt werden. Verliehen werden sie gegen Vorlage eines gültigen Bescheids an Sozialhilfe- und Hartz-IV-Empfänger sowie leistungsberechtigte Asylbewerber, die in Germering gemeldet sind. Als Nachweis gilt auch der Berechtigungsschein für die Tafel. Wer eines der Tickets ausleiht, wird in eine Liste eingetragen. Sollte er die Karte nicht bis spätestens 9 Uhr am Folgetag zurückgeben, wird er verwarnt. Wenn zwei Verwarnungen ohne Erfolg bleiben, sperrt die Stadt den Nutzer für drei Monate. In der Regel klappe die Rückgabe in Germering aber gut, wie eine Mitarbeiterin der Bibliothek versichert.

Wer sichergehen will, dass er eine der Karten, die für das gesamte MVV-Netz gelten, an einem bestimmten Tag nutzen kann, sollte sich bereits einige Tage im Voraus anmelden. BERJ