27. Mai 2018, 12:45 Uhr Olching Betrunkener trampelt auf eigenem Auto herum

Münchner rastet nach Volksfestbesuch vollkommen aus

Außer Rand und Band ist ein betrunkener Besucher des Olchinger Volksfestes am Samstagabend geraten: Der Münchner kletterte auf ein Auto und trampelte auf dessen Dach herum. Eine Augenzeugin verständigte die Polizei und sprach den Mann auf sein Verhalten an. Was sie nicht wusste: Der Betrunkene beschädigte gerade sein eigenes Auto. Er beleidigte die Frau und "entblößte sich unten herum", so der Polizeibericht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Belästigung der Allgemeinheit.