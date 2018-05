23. Mai 2018, 22:43 Uhr Mitten in Germering Ehrlich unehrlich

Drei Jahre hat man nach dem Kern gesucht, der Germering ausmacht. Herausgekommen sind fünf durchschnittliche Adjektive und die Erkenntnis: Das Besondere steckt in der Verkaufsstrategie

Kolumne von Florian J. Haamann

Drei Jahre hat man in Germering nach ihm gesucht, dem Kern dessen, was die Stadt zu einer echten Marke machen könnte. Denn irgendjemand hat den richtigen Amtsträgen damals erklärt, man brauche das heute. Um im Wettbewerb der Kommunen um Ressourcen bestehen zu können, helfe es nämlich, eine Marke zu sein. Apple, Cola, Germering. Aha. Am meisten über diese Idee gefreut haben dürfte sich das Büro, das mit dem Findungsprozess beauftragt wurde. In mehreren Workshops mit Vertretern der Stadt hat man dann herausgefunden, was offensichtlich ist: So besonders ist Germering irgendwie nicht. Kindergärten? Schön, aber gibt es halt woanders auch. Sportstätten? Die gute Verkehrsanbindung? Vielleicht die Stadthalle? Alles ganz nett, aber für das, was eine Marke ausmacht - Einmaligkeit - eben ungeeignet. Schade. All das gibt die 60-seitige Markenbroschüre nüchtern zu. Aber hey, gute Marketingstrategen verstehen ihren sogenannten Beruf und so steht in dem Bericht auch, dass es darauf ja gar nicht ankomme.

Vielmehr, heißt es da sinngemäß, geht es doch sowieso darum, welches Bild man transportiert und welche Vorstellung der Marke in den Köpfen hängen bleibt. Das klingt dann doch zumindest nach aufrichtigem Marketing: Ihr seid nicht besonders, aber wir erzählen den Leuten trotzdem dass ihr es seid, die glauben das schon. Allerdings, und das ist die Krux, braucht auch die blutleerste Marke irgendetwas, mit dem sie diese Illusion aufbauen kann. Und so haben die Experten kurz ins Adjektive-Wörterbuch geschaut und scheinbar wahllos sechs positiv klingende Eigenschaften herausgesucht, kurz überprüft, ob sie sie nicht schon für zu viele andere Marken verwendet haben und sie dann Germering zugeschrieben: aufrichtig, authentisch, pragmatisch, zielorientiert, seriös, hilfsbereit. Richtig sexy klingt das alles nicht, aber gut, dieses Adjektiv ist ja sowieso schon für Berlin reserviert. "Und, wo kommst du her?", "Aus einer seriösen, pragmatischen Stadt". Klingt zumindest schon mal sehr deutsch. Weil aber auch das nicht ganz einmalig ist, haben die Markenbildner noch etwas anderes gefunden: die Menschen! Klar, die Germeringer gibt es nur Germering. Problem gelöst. Tolle Marke. Zukunft gesichert.