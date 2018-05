28. Mai 2018, 21:56 Uhr Maisach Zwei verletzte Zweiradfahrer

Eine Fahrradfahrerin und ein Mofafahrer sind bei Unfällen am vergangenen Sonntag in Maisach verletzt worden. Die Radlerin war gegen 17.15 Uhr auf der Alten Brucker Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs gewesen. Als von einem geparkten Wagen die Fahrertür leicht geöffnet wurde, erschrak die 64-Jährige und stürzte. Sie zog sich dabei ein Kopfverletzung zu und wurde ins Krankenhaus Fürstenfeldbruck gebracht. Dort landete auch ein 56-jähriger Maisacher. Er war gegen 17.30 Uhr mit seinem Mofa im Kreisverkehr an der Estinger Straße gestürzt. Er verletzte sich leicht. Die Polizisten stellten bei ihm fest, dass er Alkohol getrunken hatte. Und das offensichtlich nicht zu wenig. Ein entsprechender Test ergab nämlich einen Wert von 2,9 Promille.