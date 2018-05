28. Mai 2018, 21:56 Uhr Maisach Kreisjugendring als Vorbild für Togo

Der Kreisjugendring in Fürstenfeldbruck dient als Vorbild für eine Jugendorganisation in Togo. Die PiT-Togohilfe in Maisach will mit einem Zuschuss des Freistaates Bayern und zusammen mit ihrem Partnerverein Togo Aimes-Afrique eine solche Organisation aufbauen. Vereinsvorsitzende Margret Kopp weist in einer Mitteilung darauf hin, dass mehr als die Hälfte der sieben Millionen Einwohner in Togo unter 25 Jahre alt sei, die hierarchisch strukturierte Gesellschaft dort aber habe den Bedürfnissen der Jugendlichen noch zu wenig Rechnung getragen. Als langjährige Kreisrätin und Jugendreferentin habe sie erfahren, so Kopp, wie wichtig Jugendarbeit sei. Die Erfahrungen seien in die Projektarbeit in Togo eingeflossen.