28. Mai 2018, 21:56 Uhr Libelle im Ampertal Jäger im Schilf

Der Frühe Schilfjäger, früher als Kleine Mosaikjungfer bekannt, ist eine Libellenart - ein schwirrender Räuber an stehenden und langsam fließenden Gewässern. Verbaute Ufer und Ausbaggerungen gefährden die Existenz der Libelle. Um auf ihre Gefährdung hinzuweisen, ist die Art der "Ampertaler des Monats" der Gebietsbetreuer im Ampertal. Die Libelle legt ihre Eier im Wasser in flachen Verlandungszonen im Schilf ab, wo die Larven ihre mehrjährige Entwicklungszeit verbringen. Sie lauern ihrer Beute still und unter Wasser auf, wohingegen die erwachsenen Tiere andere Fluginsekten in der Luft erbeutet. Neue Biotope, so der Gebietsbetreuer Sebastian Böhm, seien deshalb wichtig für das Überleben des Frühen Schilfjägers im Ampertal.