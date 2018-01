7. Januar 2018, 13:49 Uhr Kuriose Verfolgungsfahrt Zweimal Unfallflucht









So schnell wird eine Maisacherin den vergangenen Freitagnachmittag wohl nicht mehr vergessen - ist sie doch innerhalb von kürzester Zeit gleich in zwei Verkehrsunfälle verwickelt gewesen. Einmal als Zeugin, einmal als Verursacherin. Als sie auf der Straße von Rottbach Richtung Überacker unterwegs war, fiel ihr laut Polizeiangaben ein Autofahrer mit scheinbar unsicherer Fahrweise auf. Da sich die Frau Sorgen um die Gesundheit des Fahrers machte, folgte sie ihm, als er auf den Parkplatz des Golfplatzes einbog. Allerdings stieg der Fahrer dort nicht aus, sondern fuhr direkt zurück auf die Straße. Um ihm weiter folgen zu können, wendete die Frau ihr Auto - und stieß beim Rangieren gegen ein geparktes Auto. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte sie die Verfolgung des unsicheren Fahrers fort. Dieser geriet mit seinem Wagen auch prompt auf die Gegenfahrbahn, wo er einem entgegenkommenden Auto den Spiegel abfuhr - seine Fahrt aber dennoch fortsetzte. Die Maisacherin konnte sich allerdings einen Teil des Kennzeichens merken und gab es an die Polizei weiter. Ihren Unfall am Golfplatz erwähnte sie allerdings nicht. Erst zwei Stunden später tauchte sie dann mit schlechtem Gewissen bei der Polizei in Olching auf, um ihr Fehlverhalten einzuräumen. Tags drauf konnte der 84-jährige Verursacher des zweiten Unfalls ermittelt werden. Nun sucht die Polizei noch nach dem Geschädigten auf dem Parkplatz der Golfanlage.