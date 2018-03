4. März 2018, 22:02 Uhr Kulturtipp Garantie zum Lachen

Die siebte Ausgabe der "Lampenfieber"-Kindertheatertage

Zum siebten Mal gibt es 2018 in und um München wieder ein besonderes Kulturhighlight nicht nur für Kinder mit den "Lampenfieber"-Kindertheatertagen. Am Dienstag, 6. März, um 9 und 11 Uhr gastiert im Rahmen dieses Festivals das Clown-Paar Herbert und Mimi mit "Kraut und Ruibn" im Kom Olching. Am 7. März sind sie um 10 Uhr im Saal der katholischen Pfarrei in Eichenau noch mal zu sehen. 2017 wurde das Stück für Kinder ab 3,5 Jahren von der Kinderkulturbörse München als bestes Kindertheaterstück ausgezeichnet. Karten kosten fünf Euro.