1. Juni 2018, 21:59 Uhr Je nach Geschmack Auf Tour durch die Stadt

Um die Orientierung im Dickicht des Programms zu erleichtern, hat die Redaktion vier mögliche Routen zusammengestellt

Von Florian J. Haamann

Wer einen Besuch der Brucker Kulturnacht plant, der sollte sich am besten schon vorab genau überlegen, was er sich anschauen möchte. Denn wer einfach so drauf los geht, der läuft bei mehr als einem Dutzend Veranstaltungsorte schnell Gefahr, den Überblick zu verlieren und Dinge, die ihn interessiert hätten, zu verpassen. Deshalb hat die Redaktion das Programm genau studiert und präsentiert an dieser Stelle vier mögliche Routen, die hoffentlich für jeden Geschmack etwas Passendes bieten.

Tour 1: für Entdecker

Unsere erste mögliche Tour beginnt um 19.15 Uhr im Salzturm auf dem Gelände der Stadtwerke. Denn dort spielen Organ Explosion experimentelle Musik auf einer Hammond-Orgel, einem E-Piano und einem Synthesizer. Nach dem Konzert geht es zu Fuß ins Haus 10 auf dem Klostergelände. Dort stellt Ruth Geiersberger von 20.15 Uhr an in ihrer Performance "auf Räumen" spannende Fragen, liest Texte und tut Dinge. Im Museum sind dann von 20.45 Uhr an Hedwig Rost und Jörg Baesecke, die heuer den Tassilopreis gewonnen haben, mit ihrem Miniaturtheater zu sehen. Um 21.30 Uhr wartet im Stadtpark die ehemalige Tassilo-Preisträgerin Fee Brembeck, die mit zwei weiteren Poetry-Slammerinnen Texte vorträgt. Zum Abschluss empfiehlt sich ein Ausflug zum Niederbronner Weg, wo das Kollektiv "Konvolut" mit Live-Musik und passenden Visuals auftritt.

Tour 2: für Musikfreunde

Los geht's um 19 Uhr im Landratsamt, wo die Big Band Jiri Mares Swing- und Jazz-Standards spielt, dazu Pop- und Rock-Balladen. Um 19.33 Uhr fährt von dort der Kulturnachtbus Richtung Kloster. Dort beginnt um 20 Uhr in der Kirche ein klassisches Konzert mit beliebten Werken, gespielt auf Orgel und Domra. Danach ist etwas Zeit, die verschiedenen Künstler auf dem Klostergelände zu besuchen, bevor um 21.15 Uhr ein Livekonzert im Haus 10 beginnt. Danach geht es mit dem Bus zum Eine-Welt-Haus, wo von 22.15 Uhr an die Mitglieder von Café Voyage hauptsächlich selbstgeschriebene Weltmusik spielen und Geschichten von Liebe, Tod und Schokolade erzählen. Von dort fährt um 22.40 Uhr ein Bus Richtung Jexhof, wo man den Abend mit Disco-Musik passend zur Ausstellung über die Siebzigerjahre ausklingen lassen kann.

Tour 3: für Fans der Hochkultur

Mit einer Lesung um 19 Uhr im Haus 10 beginnt unsere dritte Tour. Nue Amann präsentiert dort zur Ausstellung "Der Fleck. Der Strich. Die Type" Texte aus dem Buch "Rote Beeren". Direkt nebenan, an der Neuen Bühne tritt dann um 20 Uhr die Improtheater-Gruppe "In Impro Veritas auf", und spielt auf Zuruf der Besucher spontan kleine Stücke. Von dort geht es weiter ins benachbarte Kunsthaus, in dem die Foto-Ausstellung "Syrien - Fragmente einer Reise" zu sehen ist. Passend dazu spielt von 21.15 Uhr an ein Duo Musik aus Syrien, Tunesien, Marokko und Ägypten. Zum Abschluss wartet um 22 Uhr in der Stadtbibliothek eine Geschichtenerzählerin mit einer magischen Reise.

Tour 4: für Familien

Ein Route für Eltern mit ihren Kindern ist unsere letzte Tour. Bereits von 18 Uhr an bietet das Haus für Bildung und Begegnung am Niederbronnerweg ein Kinderprogramm. Dort darf sich der Nachwuchs künstlerisch austoben. Danach ist ein Besuch im Energiemuseum am Klostergelände möglich. Denn dort gibt es kleine Spiele zum Ausprobieren, außerdem wird gegen 19.30 Uhr die historische Turbine in Betrieb genommen. Nach einem schnellen Ortswechsel ins benachbarte Museum wartet um 19.45 Uhr für die Kinder eine Tour durch die römische Abteilung mit einer "echten Römerin". Die Eltern können in dieser Zeit die ebenfalls um 19.45 Uhr im Museum beginnende Aufführung des bereits erwähnten Miniaturtheaters von Hedwig Rost und Jörg Baesecke anschauen. Gemeinsam geht es dann weiter in die Stadtbibliothek, wo um 21 Uhr ein Kinderprogramm mit Märchenquiz und Bastelaktion beginnt. Die Eltern können von 21.15 Uhr an der bereits erwähnten Erzählerin Gabi Altenbach zuhören. Wer danach noch Energie hat, kann ein paar Meter weiter vor der Leonhardi-Kirche um 22 Uhr der Tanzgruppe "No Limits" zuschauen, die ein Märchen um einen verzauberten Prinzen aufführt.