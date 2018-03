18. März 2018, 22:02 Uhr Internetauftritt Eine Plattform für die Ehrenamtssuche

Bürgerstiftung und Landratsamt haben eine Internetseite entwickelt, auf der sich Interessierte informieren können

Von Julia Bergmann, Fürstenfeldbruck

Gemeinsam mit der Bürgerstiftung hat der Landkreis eine Ehrenamtsbörse entwickelt. Dadurch soll die Vermittlung von Ehrenamtliche an passende Einrichtungen und Organisationen künftig erleichtert werden. Vorgestellt wurde die neu geschaffenen Börse, bestehend aus Internetplattform und persönlicher Beratungsstelle, am Freitag beim Ehrenamtsempfang des Landkreises. Mit Verweis auf die über 30 Menschen, die an diesem Tag für ihre langjährigen freiwilligen Verdienste in ihren Kommunen oder Vereinen ausgezeichnet wurden, betont Landrat Thomas Karmasin: "Die Zahl der Auszeichnungen heute zeigt, wie vielfältig und ausgeprägt das ehrenamtliche Engagement im Landkreis ist." Allein eine vermittelnde Schnittstelle zwischen den Ehrenamtlichen und den Anbietern offener Stellen hat bisher im Landkreis gefehlt.

Das Landratsamt sowie die Bürgerstiftung haben in den vergangenen beiden Jahren an der Entwicklung der Börse gearbeitet. Der Impuls dafür kam aus der ersten Regionalkonferenz des Kreises. Sowohl Vereine, Verbände und Organisationen, als auch Menschen, die sich einbringen möchten, können auf der Internetplattform www.ehrenamtsboerse-lkr-ffb.de ihre Gesuche veröffentlichen. Die Zielgruppe liegt, wie Bürgerstiftungsvorsitzende Dorothee von Bary erklärt, vor allem bei Menschen über 60. "Viele von ihnen beenden das aktive Arbeitsleben und haben Lust auf eine neue Herausforderung", sagt sie. Nach dem Renteneintritt noch einmal aktiv zu werden, hält von Bary für sinnvoll, immerhin schütze das nicht nur vor Langeweile, sondern auch vor Vereinsamung.

Und die Vorsitzende weiß: "Wenn Senioren ihren Erfahrungsschatz auspacken, ist das eine echte Bereicherung." Die Tätigkeitsfelder für ehrenamtliches Engagement sind vielfältig. Um das Passende zu finden, können Interessierte künftig nicht nur online nach offenen Stellen suchen, es wurde auch eine neue Beratungsstelle im Landratsamt geschaffen, die die Menschen auf dem Weg ins geeignete Ehrenamt begleiten soll. Dem Entschluss, sich freiwillig zu engagieren, würden immerhin viele Fragen folgen. So müsse man sich darüber klar werden, wie viel Zeit und Kraft man in die neue Aufgabe investieren wolle und vor allem auch könne. "All diese Frage beantwortet Ihnen eine Internet-Plattform nicht", sagt von Bary. Ein klassisches Beispiel dafür kennt sie von ihrer Arbeit bei der Bürgerstiftung. Viele würden sich etwa für Fahrdienste bei den Tafeln interessieren, bedenken aber nicht, dass die Aufgabe über das Fahren hinaus auch das Schleppen schwerer Kisten zum Auto und zu den Einrichtungen beinhalte.

Wieder andere seien vom Überangebot an Stellen zunächst überwältigt. In solchen Fällen soll Beratern Corinna Schinle in Zukunft behilflich sein. Nach telefonischer Voranmeldung unter 0176/40 73 23 26 bietet Schinle jeden Montag von 17 bis 19 Uhr, Dienstag von 10 bis 12 Uhr und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr Termine in dem Büro in der Münchner Straße 3 an. Das Projekt Ehrenamtsbörse wird unterstützt durch die Hans-Kiener-Stiftung, die lokale soziale Projekte fördert und durch die Joachim-und-Adolfine-Sighart-Stiftung, die sich speziell für die Belange von Senioren einsetzt.