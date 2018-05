31. Mai 2018, 12:32 Uhr In der Erstaufnahme für Asylbewerber Sicherheitsdienst findet 250 Gramm Marihuana

32-jähriger Nigerianer will Rauschgift in die Unterkunft einschmuggeln - und sitzt nun in Untersuchungshaft

Im Rucksack eines 32-Jährigen haben Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Asylunterkunft am Fliegerhorst rund 250 Gramm Marihuana gefunden. Der Nigerianer wollte am vergangenen Samstag gegen 11.45 Uhr den Unterkunftsbereich der Erstaufnahmeeinrichtung betreten. Nachdem der Mann zuvor bereits abgewiesen worden war, weil er Alkohol in die Unterkunft bringen wollte, überprüften die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erneut seinen Rucksack. Dort fanden sie ein in Folie eingewickeltes Päckchen vor, in dem sie Rauschgift vermuteten. Der 32-Jährige flüchtete nach der Auffindung des Päckchens zunächst. Von den Sicherheitskräften wurde daraufhin die Polizei verständigt. Im Zuge der Überprüfung des Päckchens stellte sich heraus, dass es sich um rund 250 Gramm Marihuana handelte. Aufgrund einer richterlichen Anordnung wurde das Zimmer des Verdächtigen durchsucht. Weiteres Rauschgift wurde nicht gefunden. Als der 32-Jährige gegen 19.15 Uhr zur Unterkunft zurückkehrte, flüchtete er zwar erneut, konnte aber wenig später von Beamten der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck in einem nahen Waldstück festgenommen werden. Zwischenzeitlich wurde von einem Ermittlungsrichter Haftbefehl erlassen und wurde der 32-Jährige in Untersuchungshaft genommen. sz