26. Dezember 2017, 11:59 Uhr Gröbenzell Im Wahn Feuer gelegt









Wohnungsinhaberin verursacht Brand in Mehrfamilienhaus

Elf Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gröbenzeller Freilandstraße haben sich am Tag vor Heiligabend vor einem Feuer unverletzt retten können. Ein weiterer Mann musste jedoch mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Er war von der Feuerwehr aus dem ersten Stock des Gebäudes gerettet worden. Das Feuer war am vergangenen Samstag gegen 8.30 Uhr im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Flammen schlugen schon kurze Zeit später auf den ersten Stock und sogar den Dachstuhl über. Die alarmierten Feuerwehren aus Gröbenzell und Graßlfing hatten den Brand nach gut einer halben Stunde unter Kontrolle. Die Bewohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Nur die Brandwohnung im Erdgeschoss kann vorerst nicht bezogen werden. Nach Schätzungen der Feuerwehr beläuft sich der entstandene Schaden auf insgesamt 100 000 Euro. Die Brandursache steht inzwischen laut dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord fest: Die 46-jährige Wohnungsinhaberin leidet demnach an einer Psychose und hat aufgrund akuter Wahnvorstellungen den Brand in ihrer Wohnung selbst gelegt. Die Feuerwehrmänner hatten mehrere Brandherde in der Wohnung festgestellt. Die Frau wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.