1. Juni 2018, 21:59 Uhr Gewitterregen Unwetter beschäftigt Feuerwehren

Wegen des Unwetters mussten die Feuerwehren im südöstlichen Landkreis am Donnerstagabend gleich mehrmals ausrücken. Gegen 19.50 Uhr rückte die Gröbenzeller Feuerwehr zum ersten Mal aus, um einen acht Meter langen Ast an der Bernhard-Rößner-Straße zu entfernen. Bis 22.30 Uhr waren 20 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen bei acht ähnlichen Einsätzen beschäftigt. In Olching ereignete sich am Donnerstagabend während des Gewitterregens ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Olching und Eichenau. Zwei Fahrzeuge kollidierten, beide landeten im Straßengraben. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person verletzt. Aufgrund des Starkregens standen einige Straßenzüge unter Wasser, die Olchinger Feuerwehr rückte zu fünf Einsätzen aus. Am Freitagmorgen musste außerdem auch der überflutete Keller des städtischen Schwimmbads ausgepumpt werden.