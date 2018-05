23. Mai 2018, 22:43 Uhr Germeringer Kulturpreis Seltene Ehrung

Der Walter-Kolbenhoff-Kulturpreis der Stadt Germering ist seit dem Jahr 2000 nur viermal vergeben worden. Nach einer längeren Pause soll eine Jury heuer wieder einen Preisträger küren

Von Andreas Ostermeier, Germering

Erstmals seit vier Jahren will die Stadt Germering wieder den Walter-Kolbenhoff-Kulturpreis verleihen. Den Preis erhalten laut den Statuten Personen oder Gruppen aus Germering für hervorragendes Schaffen auf den Gebieten der bildenden Kunst, der Literatur, der Musik, des Theaters und des Films, der ausübenden und darstellenden Kunst sowie der Architektur. Bislang letzter Preisträger ist Thomas Scherbel. Der Dirigent und künstlerische Leiter des Kirchenchors von Sankt Cäcilia ist im Jahr 2014 ausgezeichnet worden. Der Preis, so heißt es in der Information der Stadt, werde in unregelmäßigen Abständen vergeben. Anlass ist in diesem Jahr wohl der 110. Geburtstag des Schriftstellers, der zur Gruppe 47 gehört und lange Zeit in Germering gelebt hat.

Die Pfeife als Markenzeichen: Henry Meyer-Brockmann hat Walter Kolbenhoff 1947 so porträtiert. Das Original befindet sich im Germeringer Rathaus. (Foto: Günther Reger)

Kolbenhoff selbst gehört zu den Preisträgern. Er wurde im Jahr 1983 ausgezeichnet. Allerdings trug der Kulturpreis von Germering damals noch nicht den Namen des Schriftstellers. Diesen erhielt er erst 1995, zwei Jahre nach dem Tod des Dichters. Zu den Preisträgern gehören unter anderen der Schauspieler Achim Höppner, der Paläontologe Herbert Hagn, der Politikwissenschaftler Paul Noack, der Domorganist Franz Lehrndorfer, der Regisseur Günther Fleckenstein und die Kunstmalerin Constanze Wagner. Der Kolbenhoff-Preis wird seit 1979 vergeben und ist mit 2500 Euro dotiert. In Zeiten der Haushaltskonsolidierung vor etwa 15 Jahren stand der Preis vor dem Aus. So weit kam es zwar nicht, aber der Brauchtumspfleger Albert Bichler, der im Jahr 2003 geehrt wurde, blieb elf Jahre ohne Nachfolger.

Einen Preisträger habe die Stadt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht im Auge, sagte Germerings Zweiter Bürgermeister Wolfgang Andre am Mittwoch. Er bestätigte, dass im Kreis der Stadträte aber die Absicht bestehe, eine kulturell und künstlerisch schöpferische Person auszuzeichnen. Zuständig für die Auswahl eines Geehrten ist ein eigenes Gremium, das Kuratorium Walter Kolbenhoff. Es besteht aus Stadträten sowie Personen des kulturellen Lebens. Neben dem Kulturpreis der Stadt vergibt es auch Förderpreise. Vor vier Jahren wurden die Theatergruppe des Max-Born-Gymnasiums und die Bigband des Carl-Spitzweg-Gymnasiums ausgezeichnet. Ob beim nächsten Mal auch Förderpreise vergeben werden, konnte Andre noch nicht sagen.

Der Schriftsteller Walter Kolbenhoff ist auch Namenspatron einer Straße in Germering. Die Straße zweigt von der Hartstraße ab und erschließt ein Wohngebiet östlich der Spange. (Foto: dpa)

Der Namenspatron des Kulturpreises lebte von 1964 bis zu seinem Tod 1993 in Germering. Geboren wurde Kolbenhoff als Walter Hoffmann im Jahr 1908 in Berlin. Weil er für sozialdemokratische und kommunistische Zeitungen geschrieben hatte, emigrierte Kolbenhoff 1933 nach Dänemark. Dort erschien sein Roman "Untermenschen". 1942 kehrte er nach Deutschland zurück und wurde von der Wehrmacht eingezogen. In Italien, vor Monte Cassino, geriet er zwei Jahre später in amerikanische Gefangenschaft. In dieser lernte er die Schriftsteller Alfred Andersch und Hans Werner Richter kennen. Aus diesen Bekanntschaften resultierte auch seine Zugehörigkeit zur Gruppe 47. Beim ersten Treffen lernte Kolbenhoff auch seine Frau Isolde kennen.

Zurückgekehrt nach Deutschland schrieb er für die "Neue Zeitung" in München und veröffentlichte die Romane "Von unserem Fleisch und Blut" und "Heimkehr in die Fremde". Die Nachkriegszeit in München ist auch Thema seines 1984 erschienenen Buches "Schellingstraße 48". Daneben verfasste Kolbenhoff auch Kurzgeschichten, Gedichte, Übersetzungen und Texte fürs Kabarett "Die Zwiebel". Für sein literarisches Schaffen wurde der Dichter unter anderem mit dem Tukan-Preis der Landeshauptstadt München und dem Günter-Eich-Preis ausgezeichnet. Und eben mit dem Germeringer Kulturpreis.