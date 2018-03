6. März 2018, 21:53 Uhr Germering Schmerzvolle Arbeitstage

Bauhofmitarbeiter verklagt Betriebsarzt wegen Impfung

Von Andreas Salch , Germering

Aus dem Bett könne er morgens nur, wenn er eine Dosis Morphium nehme, sagt ein Mitarbeiter des Germeringer Bauhofs. Danach müsse er noch drei bis vier verschiedene Schmerzmittel nehmen, um überhaupt zur Arbeit gehen zu können - und zwar täglich. Trotz der Medikamente leide er dennoch unter rheumaähnlichen Schmerzen, so der 38-jährige Familienvater. Schuld an seinem Zustand sollen Impfungen gegen Heaptitis A und B sein, die der Betriebsarzt des Bauhofs Germering ihm Anfang 2013 verabreicht hatte. Der 38-Jährige hat deshalb Klage gegen den Arzt auf Schadenersatz in Höhe von knapp 94 000 Euro vor dem Landgericht München II erhoben.

Er sei nur unzureichend über die Risiken der Impfungen gegen Heaptitis aufgeklärt worden, behauptet der Bauhofmitarbeiter. Außerdem habe er diese Impfung gar nicht gewollt. Er habe sich nur gegen Tetanus impfen lassen wollen, sagte der 38-Jährige am Dienstag in dem Zivilverfahren vor der 1. Kammer für Heilberufe am Landgericht München II.

Inzwischen hat der Familienvater zehn Ärzte konsultiert. An was genau er erkrankt ist, ist aber immer noch unklar. Zwischen der Muskelsteifigkeit, an der ihr Mandant leide, und den Impfungen bestehe ein zeitlicher Zusammenhang, sagt dessen Vertreterin, Rechtsanwältin Susanne Steinbach.

Im Januar 2013 hatte sich der Kläger bei einem Arbeitsunfall eine blutende Wunde an der Hand zugezogen, als er an einer Kehrmaschine ein Streugerät anbringen wollte, an dem sich Rost befand. Zwei Tage später war der 38-Jährige zum Betriebsarzt gegangen. Seine Chefin habe mit dem Betriebsarzt ausgemacht, dass er nur gegen Tetanus geimpft werde. Dass er auch gegen Hepatitis A und B geimpft wurde, habe er gar nicht mitbekommen, so der 38-Jährige. Der Arzt habe ihn nur über Keuchhusten, Polio und Diphtherie aufgeklärt. Eine Impfung gegen Hepatitis A hätte er übrigens gar nicht gebraucht, da er nicht mit Abwässern in Kontakt komme. "Ich habe seit acht Jahren kein Abwasserrohr mehr angefasst." Auch ein "größeres Aufklärungsgespräch" habe nicht stattgefunden. Es sei "wie im Schlachthof" gewesen, "wie am Fließband", sagte der Bauhofmitarbeiter. Der Arzt habe sich höchstens zehn bis 15 Minuten Zeit für ihn genommen. Auf die Frage nach möglichen Gefahren soll er geantwortet haben: "Sie sind alt genug, da passiert nichts. Dann habe ich die Impfung bekommen", so der 38-Jährige. Der Betriebsarzt widersprach. Der Kläger sei über alle möglichen Nebenwirkungen aufgeklärt worden. Er habe ihm gesagt, dass "dauerhafte Schäden äußerst selten" seien.

Bereits Mitte April 2013 soll der Bauhofmitarbeiter dem Betriebsarzt davon berichtet haben, dass er seit der Impfung im Januar an "allgemeinen Gelenkbeschwerden" leide, im Krankenhaus gewesen sei und Cortison bekomme. Dennoch kam es wenige Wochen später, Anfang Mai 2013, zu einer weiteren Impfung gegen FSME. Bei diesem Termin habe der Kläger auf die Frage, ob er sich gesund fühle, mit ja geantwortet, versicherte der Betriebsarzt bei seiner Vernehmung. Zwar habe der 38-Jährige gesagt, dass er nach der ersten Impfung ein paar Tage Beschwerden gehabt habe. Gleichwohl habe er auf die FSME-Impfung bestanden.

Ob die Klage des 38-Jährigen Erfolg hat, ist ungewiss. Der Vorsitzende Richter kritisierte, dass sie "mehr oder minder auf Vermutungen" beruhe. Das Gericht wird nun entscheiden, ob in dem Verfahren ein Sachverständiger hinzugezogen wird. Eine Entscheidung hierüber verkündet die Kammer Anfang Juni.