6. März 2018, 21:53 Uhr Germering Ostereier zwischen Regal und Schaufenster

Einzelhändler locken die Kunden wieder mit einem Such- und Rätselspiel in ihre Geschäfte. Von der Werbeaktion erhofft man sich eine Steigerung des Bekanntheitsgrades

Von Isolde Ruhdorfer, Germering

- Der Osterhase hat einigen Geschäften schon einen vorzeitigen Besuch abgestattet. In 22 Läden in ganz Germering sind große, von Kindern gestaltete Papierostereier versteckt. Manchmal befinden sie sich leicht zu finden im Schaufenster, manchmal muss man etwas genauer suchen. Jedes Ei trägt eine Nummer. In den teilnehmenden Geschäften liegen von Samstag, 10. März, an die Teilnehmekarten aus, auf denen die Logos der zu suchenden Läden abgebildet sind. Diese müssen dann den Nummern auf den Eiern zugeordnet werden. Die fertig ausgefüllten Karten können bis zum Gründonnerstag, 29. März, bei" StreetOne" oder in der Buchhandlung "LeseZeichen" abgegeben werden. Der Aufwand kann sich lohnen: Zu Gewinnen gibt es 14 Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 400 Euro.

Die große Eiersuche geht dieses Jahr nun schon in die dritte Runde. Nachdem die Idee von Buchhändlerin Katrin Schmidt die vergangenen beiden Jahre offenbar großen Anklang gefunden hatte, rief der Wirtschaftsverband erneut auf Facebook zum kreativen Gestalten der Papiervorlagen auf. Kinder fanden sich dafür genug, alle im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Sogar in einem Nähkurs von Susu Heil wurde fleißig gebastelt. Deshalb trägt ein Ei ein schickes Tutu. Die Suchaktion ist nicht nur für Kinder und Familien ein großer Spaß, sondern soll auch eine Chance für lokale Einzelhändler darstellen. "Es gibt sehr viele Geschäfte in Germering", erklärt Schmidt bei der Präsentation der Aktion. "Aber viele wissen nicht, wo was ist".

Die Eiersuche gibt den Kunden also die Möglichkeit, neue Läden kennenzulernen. Umgekehrt können unbekanntere Einzelhändler, auch außerhalb des Zentrums, auf sich aufmerksam machen. Auch Juliane Fischer-Colbrie vom Modegeschäft "Fashion Station" nimmt immer an den Aktionen teil, "um die Frequenz in Germering zu erhöhen".

Dass das gelingt, könnte wieder eintreten. Mehr als 400 Teilnehmer verzeichnete der Wirtschaftsverband im vergangenen Jahr. Darunter waren nicht nur Eltern mit ihren Kindern, auch Jugendliche zogen gemeinsam auf ihren Rädern durch die Stadt, um alle Eier aufzustöbern. Für die aufwendige Suche sind etwas weniger als drei Wochen Zeit. Genug, um all die liebevoll gestalteten Eier zu finden? Auf eine Überraschung sollte man sich allerdings zudem gefasst machen: Möglicherweise stattet der Osterhase einigen Läden einen Besuch ab.