5. Juni 2018, 21:51 Uhr Germering Mädchen erhalten Einblick in Technik

Der Wirtschaftsverband Germering weitet sein Angebot an Girls-Technik-Camps aus. Zwölf solcher zwei Tage dauernden Angebote an Mädchen, Einblick in Technik und Elektronik zu gewinnen, bietet der Verband in den Sommerferien. Erstmals ist die Teilnahme nicht mehr auf Mädchen aus Germering begrenzt. Nun können auch technikinteressierte Mädchen aus anderen Gemeinden im Landkreis teilnehmen. Die Camps bieten vier verschiedene Ausrichtungen. Teilnehmerinnen können wählen zwischen Elektro-Camps, in denen Schaltungen zusammengesetzt werden, beispielsweise für Alarmanlagen, Mindstorms-Camps, in denen es ums Programmieren geht, oder Fotobuch-Camps, in denen am PC gearbeitet und ein Fotobuch hergestellt wird. Überdies kann man sich mit dem Kinderroboter "Zowi" beschäftigen und lernen, wie ein Roboter gesteuert wird. Interessierte können sich auf der Website www.germering.de/ferien anmelden.