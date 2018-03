6. März 2018, 21:53 Uhr Germering Faszination Modelleisenbahn

Mehr als 1400 Besucher kommen zu Ausstellung

Bereits zum vierten Mal hatte der Verein Modellbahn-Gemeinschaft Germering zu einer Ausstellung geladen, mehr 1400 Besucher sind am vergangenen Wochenende dem Ruf gefolgt. Vor allem für Kinder wurde dabei ein umfangreiches Programm geboten, so gab es von der guten alten Holzeisenbahn bis hin zur Lego-Eisenbahn vieles zu bestaunen. Das Highlight, insbesondere auch für die Germeringer Bevölkerung, stellte sicherlich der Nachbau des Bahnhofs Unterpfaffenhofen-Germering zum Zeitpunkt der Eröffnung aus dem Jahr 1903 dar. Auch Oberbürgermeister Andreas Haas und der Stadtarchivar Marcus Guckenbiehl waren davon begeistert. Auf einer weiteren Anlage zeigte der junge Alexander Grube, dass das Hobby nicht nur etwas für ältere Herren ist. Er baute eine Nebenbahn im Maßstab 1:87 mit einer beachtlichen Größe von gut sechs Quadratmetern. Ein anderer Nachwuchs-Modellbahner präsentierte zusammen mit seinem Vater eine Spur N-Anlage sowie Echtdampf-Lokomotiven. Auch die große Gartenbahn-Anlage zog die Besucher in ihren Bann. Die nächste Modellbahn-Ausstellung findet am Wochenende, 16./17. März, im nächsten Jahr statt. Weitere Informationen zum Verein finden sich im Internet unter www.mbgg.de.sz