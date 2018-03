4. März 2018, 22:02 Uhr Fürstenfeldbruck Zu viele Schwafler in Vilgershof City

Jürgen Kirner teilt auch in seiner zehnten Fastenpredigt beim Salvator-Starkbierfest kräftig aus

Von Karl-Wilhelm Götte, Fürstenfeldbruck

Die Blaskapelle "Kaiserschmarrn" aus Wörth an der Donau schafft den passenden Rahmen. Und "Bruder Barnabas", alias Jürgen Kirner lässt es sich alsdann nicht nehmen, mit dem Defiliermarsch zur Fastenpredigt beim Fürstenfelder Salvator-Starkbierfest einzulaufen. "Der Söder ist in Passau auch ungekrönt einmarschiert", meint der Schauspieler und Kabarettist zufrieden grinsend und verortet sich auch sofort: "am Hof von Erich Raff". Der Brucker Oberbürgermeister hat dann auch im rappelvollen Kleinen Saal 300 Untertanen um sich geschart. 24 Stadträte und 14 Kreisräte zählt Paulaner-Verkaufsleiter Harry Stadlmayer, der für die Brauerei auch noch den eloquenten Moderator gibt. Politische Prominenz, wenn man so will, ist auch mit Katrin Staffler (CSU) und Michael Schrodi (SPD) aus dem Bundestag vertreten. Aus dem Landtag ist Noch-Abgeordneter Herbert Kränzlein (SPD) da. Martin Runge (Die Grünen) sitzt nicht bei seinem Fraktionssprecher Ludwig Hartmann. Was hat das zu bedeuten? Kathrin Sonnenholzer (SPD), die im Oktober ebenfalls nicht mehr für den Landtag kandidieren wird, bringt sich in Deckung, als der Brucker Spaßpolitiker Florian Weber (Die Partei) zum Anzapfen ansetzt. Vom Los bestimmt, wirkt Weber dabei aufgeregt wie vor dem ersten Kuss. "Das war noch schlimmer", meint er hinterher. Mit vier Schlägen hatte er seine Anzapf-Premiere erstaunlich souverän hinter sich gebracht.

Ozapft is: Nachdem ihm das Losglück hold war, benötigt Stadtrat Florian Weber lediglich vier Schläge (rechts Harry Stadlmayr von der Brauerei). (Foto: Günther Reger)

Jürgen Kirner hält seine Fastenpredigt zum zehnten Mal, genauso lange gibt es nun schon das Starkbierfest. "Eure Themen sind genauso frisch und unbekannt wie der Ausbau der S-4", beginnt der Fastenprediger seine Stadtratsschelte. Er geißelt die "Endlosdebatten" im Rat mit den immer gleichen Themen. Kirner empfiehlt, endlich Videokameras zu installieren: "Damit das Brucker Volk im Livestream mitkriegt, wie viele Schwafler unter euch sind." So etwas muss das lokale politische Personal aushalten. "Ein herrlicher Anblick - die politischen Kronjuwelen des Brucker Landes", meint Kirner süffisant. OB Raff billigt er "die Kraft der zwei Herzen" zu und empfiehlt ihm, "im Nebenerwerb" den finanziell maroden SCF auch noch zu übernehmen. Kirner schmunzelnd zu Raff: "Mit zahlungsunfähigen Betrieben kennst du dich ja aus, schließlich steht die Stadt Fürstenfeldbruck ja auch unter Kommunalaufsicht."

24 Stadträte und 14 Kreisräte zählt Paulaner-Verkaufsleiter Harry Stadlmayer. (Foto: Günther Reger)

Immer wieder schweift der Fastenprediger in die Landes- und Bundespolitik ab. Der SPD gibt er nach deren personellen Wechselspielen den neuen Namen "Schlachtplatte Deluxe". Den Bundestagsneuling Schrodi ernennt er zum "Bundes-Womanizer". Auch der CSU und Markus Söder schenkt CSU-Mitglied Kirner gehörig ein: "Ein Minijobber aus Franken wird Ministerpräsident." Ausgerechnet Söder rede jetzt von der Gründung einer staatlichen Wohnungsbaugesellschaft. "Ein interessantes Versprechen von dem Minister, der vor ein paar Jahren die 30 000 bayerischen GBW-Wohnungen an Immobilienhaie verschachert hat", wettert der Fastenprediger unter donnerndem Beifall - nur die CSU-Prominenz rühre natürlich keine Hand. Söders Motto laut Kirner: "Ich löse nur Probleme, die ich vorher selbst geschaffen habe."

Jürgen Kirner wäscht den zahlreich erschienenen Politikern in seiner Paraderolle als Bruder Barnabas den Kopf. (Foto: Günther Reger)

Zurück zu Bruck: Klappt die Fusion der Sparkasse, könnte die nur mehr einen Bankomaten an der Hauptstraße betreiben, orakelt Kirner. Der omnipotente Allinger Bauunternehmer Vilgertshofer würde "dieses traumhaft schöne und wirklich einzigartige denkmalgeschützte Bauwerk" wohl auch noch aufkaufen, so Kirner. "Dann gehört ihm endlich die gesamte Altstadt und er kann Bruck umbenennen in Vilgertshofen City", höhnt der Redner. Den meisten Beifall bekommt der Fastenprediger im Salvator jedoch für seine harsche Kritik am Billiglohnland Deutschland. "Neun Millionen Menschen verdienen in einem unendlich reichen Land weniger als zehn Euro die Stunde und alte Menschen, die ein Leben lang hart gearbeitet haben, werden mit Minirenten abgespeist und der Tafel überlassen." Jürgen Kirner appelliert an die angeblich Linken im Saal: "Dagegen was zu tun, das wäre zum Beispiel linke Politik."