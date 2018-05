27. Mai 2018, 23:01 Uhr Fürstenfeldbruck Radler angefahren und geflüchtet

Die Fürstenfeldbrucker Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am vergangenen Mittwoch einen Radfahrer angefahren hat und geflüchtet ist. Gegen elf Uhr wollte der Radler von der Fichtenstraße in den Radweg auf der Augsburger Straße abbiegen. Zur selben Zeit hielt dort ein Wagen, um nach links in die Ganghoferstraße abzubiegen. Ein nachfolgender Autofahrer wollte anscheinend nicht warten, zog mit seinem Wagen nach rechts vorbei. Dabei steuerte der Fahrer seinen Wagen in den Einmündungsbereich der Fichtenstraße und touchierte den Radfahrer. Der 54-jährige Rentner stürzte und zog sich blutende Verletzungen im Gesicht sowie Schürfwunden am Unterarm zu. Der Autofahrer stieg aus, besah sich den am Boden liegenden Rentner, stieg wortlos wieder in sein Auto und fuhr davon. Er war etwa 40 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß und trug einen Vollbart. Bei dem Wagen handelte es sich um einen silbernen Audi A3 mit Münchner Kennzeichen.