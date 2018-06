1. Juni 2018, 21:59 Uhr Fürstenfeldbruck Kreatives Quartier

Kollektiv "Konvolut" belebt den Niederbronnerplatz

Ein richtiges Kreativquartier für Fürstenfeldbruck: Wovon manch ein kulturaffiner Kommunalpolitiker verzweifelt träumt, das wird während der Kulturnacht zumindest für ein paar Stunden Realität. Denn ein Kollektiv unter dem Namen "Konvolut", bestehend aus lokalen Jugendorganisationen, hat angekündigt, den Niederbronner Platz in ein ebensolches Quartier verwandeln zu wollen. Kunst, Musik und Subkultur sollen dort zusammenkommen und gemeinsam mit den Besuchern etwas ganz Neues Schaffen. "Das Wichtigste ist dabei, dass Kunst partizipativ und auf Augenhöhe passiert. Wir haben viel Herzblut in die Planung unseres Events gesteckt", erklären die Veranstalter dazu auf Facebook.

Zusammengekommen ist wirklich ein breites Spektrum von Veranstaltungen, die durch einen sehr weit gefassten Kulturbegriff zusammengehalten werden. So bekommen die Besucher am frühen Abend eine Einführung ins Thema Urban Gardening, also das Garteln auf kleinem Raum, meist in der Stadt. Dazu haben die Macher bereits vergangene Woche damit angefangen, Behälter zu bepflanzen, die sonst im Müll entsorgt worden wären, beispielsweise Milchtüten oder Yoghurtbecher, aber auch alte Schuhe. Für die optische Umgestaltung wird die Künstlergruppe "Wogra-M" sorgen. Die Mitglieder werden nicht nur selbst einige Graffiti sprühen, sondern auch Workshops anbieten, in denen die Teilnehmer zu Street-Art-Künstlern werden können. Wer sich lieber bewegt, der ist vielleicht in einem der geplanten Breakdance-Workshops besser aufgehoben.

Aber auch für Kulturnacht-Besucher, die sich nicht aktiv einbringen, sondern einfach nur zuschauen wollen, lohnt sich ein Ausflug zum zugegebenermaßen etwas abseits vom restlichen Geschehen gelegenen Niederbronner Platz. Denn von 19 bis 22 Uhr wird es jeweils etwa zur vollen Stunde eine musikalischen Liveact geben. Darunter unter anderem die Trommler von Diappo, die nun bereits seit fünf Jahren überall da im Landkreis unterwegs sind, wo etwas los ist. Zu hören sein wird auch die junge Sängerin Stella Sezon, die inspiriert von Musikerinnen wie Rihanna und Alicia Keys ihre eigenen Songs schreibt. Nicht weniger hörenswert sind auch die anderen Musiker. Nach den Bands sorgt dann von 22.30 Uhr an DJ Charlatan mit elektronischen Klängen für einen stimmungsvollen Ausklang des Abends. Dazu gibt es Live-Visuals von Nostal-G. Weitere Informationen unter www.facebook.com/konvolutbruck.