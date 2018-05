27. Mai 2018, 23:01 Uhr Fürstenfeldbruck Gute Aussichten

Die jüngste IHK-Konjunkturumfrage bescheinigt der Wirtschaft im Landkreis beste Stimmung

Die Wirtschaft in der Region München bleibt bester Stimmung. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle IHK-Konjunkturumfrage für die Stadt München und die Landkreise Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, München sowie Starnberg. Der Konjunkturindex liegt wie schon zu Jahresbeginn unverändert auf dem Rekordniveau von 134 Punkten. Insgesamt bezeichnen 54 Prozent der Unternehmer ihre Geschäftslage als "gut", nur fünf Prozent sind unzufrieden. "Das ist die zweitbeste Bewertung in zwölf Jahren", erklärt IHK-Vizepräsident und Sprecher des IHK-Forums Region München, Otto Heinz. An Zuversicht mangelt es ebenfalls nicht, denn rund jedes vierte Unternehmen erwartet eine weitere Verbesserung in den kommenden zwölf Monaten. Nur fünf Prozent, und damit so wenige wie noch nie, rechnen mit einer Eintrübung der Geschäfte.

Ähnlich gut sieht es laut Heinz mittelfristig für die Wirtschaft aus. "In der Region München wird kräftig investiert. Jeder dritte Betrieb will die Ausgaben erhöhen, nur sechs Prozent streichen. Dasselbe Bild zeigt sich auch bei der Personalplanung. Mehr als 20 Prozent der Betriebe will zusätzliche Mitarbeiter einstellen." Größtes Hindernis bleibe dabei allerdings der leer gefegte Arbeitsmarkt: 52 Prozent nennen den Fachkräftemangel als größtes Risiko. "Dieser Wert ist zwar seit Jahresbeginn ein wenig zurückgegangen, eine Entspannung ist wir aber nach wie vor meilenweit entfernt", warnt Heinz.

sz