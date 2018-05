31. Mai 2018, 21:49 Uhr Fürstenfeldbruck Arbeitslosigkeit geht weiter zurück

Im Mai sinkt die Quote im Landkreis auf 2,3 Prozent

Im Landkreis ist die Arbeitslosigkeit im Mai um 104 auf 2824 Personen gesunken. Das waren 32 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Das gibt die zuständige Agentur für Arbeit in Weilheim bekannt. Die Arbeitslosenquote betrug im Mai 2,3 Prozent (2,5 im April), vor einem Jahr stand diese bei 2,4. Dabei meldeten sich 895 Menschen neu oder erneut arbeitslos. 1537 Männer und 1287 Frauen waren ohne Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 990 Personen ihre Arbeitslosigkeit. 287 Arbeitsstellen wurden in Fürstenfeldbruck neu gemeldet; damit beträgt der aktuelle Bestand 1414 freie Arbeitsstellen.

"Jüngere unter 25 Jahre, Menschen über 50 Jahre und Menschen mit Schwerbehinderung profitieren von der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt", freut sich Robert Ernst, Bereichsleiter in der Agentur für Arbeit Weilheim. "Es steht ein breit gefächertes Förderangebot zur Verfügung, welches wir offensiv anbieten, um gerade den genannten Personenkreisen noch mehr Chancen auf eine dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt zu eröffnen." Sowohl der Stellenzugang als auch der Stellenbestand falle höher aus als im April und sei ein Beweis die Stabilität der aktuellen Lage. Im Ausbildungsbereich hat die heiße Phase begonnen - das neue Ausbildungsjahr beginnt in drei Monaten. "Noch haben wir in zahlreichen Branchen offene Ausbildungsstellen und es können noch viele Berufswünsche erfüllt werden", sagt der Bereichsleiter.