19. Juni 2018, 22:11 Uhr Eichenau Fahrradfahrer missachtet Vorfahrt

Weil er die Vorfahrt missachtet hatte, hat ein 79 Jahre alter Fahrradfahrer am Montag einen Unfall verursacht. Der Mann fuhr gegen 13.30 Uhr auf dem Schreberweg. An der Einmündung zur Brucker Straße übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten Wagen und fuhr weiter. Es kam zu einem Zusammenstoß. Bei dem Aufprall stürzte der Radfahrer auf das Auto und verletzte sich an Kopf und Arm. Der 79-Jährige wurde zur Behandlung ins Klinikum nach Pasing gebracht.