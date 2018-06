15. Juni 2018, 22:00 Uhr Eichenau Europäische Klangreise

Brillanter Auftakt in der Roggenstein-Kapelle

Von Klaus Mohr, Eichenau

Im Vergleich zu der im Jahr 1440 und damit vor mehr als 600 Jahren erbauten Roggenstein-Kapelle Sankt Georg mutet die Zeit der Roggenstein-Konzertreihe mit inzwischen achtzehn Jahren geradezu winzig an. Betrachtet man aber, wie viele Menschen sich hier regelmäßig in den Sommermonaten zu erlesenen Konzerten einfinden, dann sieht man, dass die kulturelle Bedeutung des Kleinods in dieser Zeitspanne sehr intensiv wahrgenommen wurde. Das hat mit einer gewissen Konstanz zu tun, die beim künstlerischen Leiter der Reihe, Christian Brembeck, beginnt. Er ist nicht nur für die Konzeption verantwortlich, sondern musiziert auch stets an adäquaten Tasteninstrumenten mit diversen Partnern, die im Lauf der Jahre oft wiederkommen. Konstant ist es auch, dass Brembeck die Reihe weiterführt, obwohl er seit Jahresbeginn seinen Lebensmittelpunkt nach Berlin verlegt hat und nicht mehr als Kirchenmusiker in Eichenau tätig ist. Seine Fangemeinde ist ihm und der Konzertreihe treu, wie der Eröffnungsabend zur 19. Saison bewies. Dazu gastierte erneut die Blockflötistin Maria Hofmann.

Das Konzertprogramm zeigt immer wieder neue Facetten. "Virtuoso barocco" war der Abend diesmal überschrieben, und zu hören war ein europäisches Programm mit Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. Maria Hofmann nutzte dazu unterschiedlich große Blockflöten, Christian Brembeck hatte sein Cembalo mitteltönig, das heißt mit besonders reinen Terzklängen, gestimmt. Die Werke spiegelten oft die Mentalität ihrer Schöpfer und deren Heimatländer wider: Jacob van Eyck war Niederländer, und sein einleitendes "Praeludium of Voorspel" für Blockflöte solo atmete eine fantasierende Freiheit, wie sie der Weite der Landschaft zu entsprechen schien. Dagegen offenbarten "Quattro Corrente" für Cembalo des Römers Girolamo Frescobaldi vielerlei Spielfiguren in der Oberstimme, die auf dem festen Fundament der Unterstimme standen. In den filigran ziselierten Figuren konnte man die Leichtigkeit der Wärme Italiens geradezu spüren.

Die "Sonata Quarta" für Flöte und Cembalo von Johann Heinrich Schmelzer wurde dem gerecht, was man sich unter einem gepflegten Hofzeremoniell vorstellt: Schmelzer war Kapellmeister Leopolds I. am Wiener Hof. In der Art einer Chaconne war das Cembalo in der Sonata zuständig für die verlässliche Beständigkeit der Harmonien. Darauf aufbauend fügte sich die Flöte wunderbar in das rhythmisch-metrische Korsett ein, nutzte dabei aber sehr geschickt jede denkbare Freiheit im Spiel. Die hochvirtuose Spielkunst machte das Publikum zu staunenden Hörern, die fast den Atem anhielten.

Bekanntere barocke Klangwelten kamen mit der Sonate in a-Moll op. 1 Nr. 4 HWV 362 von Georg Friedrich Händel auf. Das Larghetto erhielt mit dem weichen und anschmiegsamen Ton der Blockflöte einen lieblichen Charakter. Zum konzertanten Wettstreit der Partner kam es im folgenden Allegro. Durch das präzise Zusammenspiel stachelten sich die virtuosen Passagen beider gegenseitig zu immer neuen Höchstleistungen an. Eine ausdrucksvolle Kantilene der Flöte bildete die Grundlage des Adagio, bevor ein wiederum konzertierender Gestus das Werk in einem Allegro-Satz abschloss. Quasi die italienische Variante dieser Händel-Sonate war eine Sonate in a-Moll von Diogenio Bigaglia, die das Programmende markierte. Am Schluss gab es großen Beifall und eine Zugabe der Künstler.