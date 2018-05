31. Mai 2018, 21:49 Uhr Eichenau Am Steuer eingeschlafen

Am Steuer eingeschlafen ist ein Eichenauer am vergangenen Dienstag auf der Hauptstraße in Richtung Puchheim. Gegen 6.25 Uhr muss den 50-Jährigen laut Polizei ein sogenannter Sekundenschlaf überrascht haben. Jedenfalls verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab. Sein Wagen prallte schließlich gegen einen Findling. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von 4000 Euro. sz