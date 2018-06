14. Juni 2018, 22:11 Uhr Ehrenamt Jubiläum der Lebensretter

Mammendorfs Wasserwacht feiert 25-jähriges Bestehen

Von Johann V. Laffert

1993, ein Vierteljahrhundert her, Wahljahr Bill Clintons, Jahr der Einführung fünfstelliger Postleitzahlen in Deutschland und Titel einer 2017 erschienenen Politthriller-Serie über die damaligen politischen Komplikationen Italiens, aber auch Gründungsjahr der Wasserwacht Ortsgruppe Mammendorf. Diese folgte am 25. Februar in jenem Jahr der zuvor für den Ort Mammendorf zuständigen Wasserwacht Fürstenfeldbruck, welche dort eine Außenstelle hatte, als eigenständige Ortsgruppe nach. Ein "unkompliziertes Unterfangen", da schon damals 80 Prozent der Zuständigkeiten in der Gemeinde gelegen seien, wie sich Heinz Kleemannn zurückerinnert.

Und nun, anlässlich des 25-jährigen Bestehens, lädt die Wasserwacht Mammendorf ein, das entsprechendes Jubiläum zu feiern, um in schönen Erinnerungen zu schwelgen und zurück zu denken an die Erlebnisse mit und von dieser Ortsgruppe des Roten Kreuzes. Denn ohne Arbeit gingen die Jahre nicht vorüber, Einsätze gibt und gab es nicht zu wenig. Dreimal habe die Wasserwacht Mammendorfs schon Menschen vor dem Ertrinken gerettet, berichtet Michaela Kleemann, erste Vorsitzende der Wasserwacht Mammendorfs. Und auch sonst sind die ehrenamtlichen Mitglieder immer engagiert unterwegs, ganz unter dem Motto "Aus Spaß am Sport und aus Freude am Helfen". So hilft die Wasserwacht Badegästen am See und auch im Freibad, auch wenn diesen nur ein Bienenstich oder ähnliche Kleinigkeiten zugestoßen sind, um den Badespaß zu ermöglichen oder zu verbessern. Und sie nimmt natürlich alle Mühen auf sich, um etwa vermisste zu suchen, auch wenn dies sich später als Falschalarm herausstellte. Als Vertreter des Roten Kreuzes leiste die Wasserwacht Mammendorf auch abseits von Gewässern Erste Hilfe, indem sie beispielsweise bei Veranstaltungen anderer Vereine wie des SV Mammendorf am Rand bereitstehe, so Michaela Kleemann. Zugrunde liege dem eine gute Vernetzung zu den anderen Vereinen. Möglich mache die Einsatzbereitschaft zudem die finanzielle Unterstützung, welche hauptsächlich aus Spenderkreisen der bayrischen Wasserwacht komme, wodurch Gelder für Ausrüstung, Unternehmungen und anderem zusammenkämen, sagt die Vorsitzende.

Und um den "Spaß" aus dem Leitspruch der Wasserwacht gerecht zu werden, veranstalten die ehrenamtlichen Mitglieder zahlreiche Aktionen wie zum Beispiel "Der Neptun taucht auf" oder ein wöchentliches Treffen der Mitglieder im Freibad während des Sommers. Und auch bei der Entstehung der Beachvolleyballplätzen beteiligte sich die Ortsgruppe, vor allem die Jugendgruppe.

25 Jahre Wasserwacht Mammendorf, Samstag, 16. Juni, Wasserrettungsstation Mammendorf, von zehn Uhr an.