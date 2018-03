18. März 2018, 22:02 Uhr Aus dem Polizeibericht Zerstörte Dekoration vor Eiscafe

In der Nacht auf vergangenen Freitag hat ein Unbekannter in der Josef-Kistler-Straße die Deko-Eistüte eines dortigen Eiscafés aus der Halterung gerissen und beschädigt. Wie die Polizei mitteilt legte der Täter außerdem eine glühende Zigarettenkippe auf einen der aufgestellten Stühle, so dass die Sitzfläche anschmorte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1550 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die PI Germering entgegen.