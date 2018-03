18. März 2018, 22:02 Uhr Aus dem Polizeibericht Seniorin bestohlen

Opfer eines Diebstahls ist am Freitagmittag gegen 11.30 Uhr eine 78-Jährige geworden. Die Dame war beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Olchinger Innenstadt, als ein unbekannter Dieb in ihren Einkaufskorb griff und daraus die Geldbörse stahl. Noch während die Rentnerin Anzeige bei der Polizei in Olching erstattete, wurde die Geldbörse auf der Bundesstraße 471 gefunden. Der Dieb hatte das Bargeld in Höhe von etwa 40 Euro entnommen und das Portemonnaie dann einfach weggeworfen. Die Polizeiinspektion Olching bittet unter der Rufnummer 08142/29 30 um Hinweise.