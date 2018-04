5. April 2018, 18:51 Uhr Für einen guten Zweck Von einem Auto verfolgt

Stiftung "Wings for Life" organisiert in München einen Lauf

Von Julia Haas

Tausende Münchner lassen sich am 6. Mai wieder jagen, und zwar freiwillig. Sie laufen für den "Wings for Life World Run", also für einen guten Zweck. Mit den Start- und Spendengeldern unterstützt die Wings-for-Life-Stiftung Spitzenwissenschaftler, die an Heilungen für Querschnittslähmung forschen.

Der Lauf findet weltweit zur gleichen Uhrzeit statt. In München starten am 6. Mai bis zu 10 000 Läufer um 13 Uhr am Coubertinplatz. Die ersten fünf Kilometer geht es durch den Olympiapark, dann über die B304 in Richtung Münchner Umland. Das Besondere: Ein Auto nimmt die Verfolgung der Läufer auf, wer überholt wird, hat sein persönliches Ziel erreicht. "Bei uns kann jeder mitlaufen", sagt Anita Gerhardter, Geschäftsführerin von Wings for Life. Bei dem Lauf in Wien seien regelmäßig Nordic Walker dabei und auch eine Volksmusikgruppe. Doch nicht alle stecken sich ihr Ziel so niedrig. Möglich ist eine Strecke von 100 Kilometer.

Ultra Runner Florian Neuschwander ist bei für Wings for Life schon über 80 Kilometer gelaufen, dieses Jahr startet er in München. "Davor laufe ich schon mal 60 Kilometer im Training." Wer mit ihm mithalten will, sollte also fit sein. Neuschwander ist kürzlich auch gegen eine Münchner Tram angetreten und hat sich mit ihr ein Wettrennen vom Sendlinger Tor bis nach St. Emmeran geliefert - und knapp gewonnen. Wer am 6. Mai nicht in München ist, kann sich eine App runterladen und virtuell gegen ein Auto antreten, zum Beispiel auf der eigenen Lieblingsstrecke.

Florian Neuschwander hat mit seinem Team "Run with the Flow" vergangenes Jahr 32 000 Kilometer zurückgelegt, etwa 1800 Läufer sind mit ihm gestartet. "Mein großes Ziel waren 40 000 Kilometer, also einmal um die Welt", sagt Florian Neuschwander. Der "Wings for Life World Run" ist die größte Fundraising-Aktion der Stiftung, die sich seit 2004 für die Rückenmarksforschung einsetzt. Der zweifache Motocross-Weltmeister Heinz Kinigadner hat das Projekt zusammen mit dem Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz gegründet, nachdem Kinigadners Sohn verunglückt war und seither mit einer Querschnittslähmung lebt.

Vielversprechende Forschung gibt es, doch die ist teuer. "Letztes Jahr haben wir eine klinische Studie in der Schweiz mit sieben Millionen Euro unterstützt", sagt Geschäftsführerin Gerhardter. Diese Unterstützung macht aber erst der große Lauf möglich. Er findet dieses Jahr zum fünften Mal statt und hat weltweit Spenden von mehr als 20 Millionen Euro eingebracht. Die Teilnehmer sind insgesamt 4,2 Millionen Kilometer für die gelaufen, die es nicht mehr können.