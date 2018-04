5. April 2018, 18:51 Uhr Freizeittipps Puppen und viel Musik

Auch den OB gibt es am Tag der offenen Tür im Marionettentheater.

Kultur- und Freizeit-Empfehlungen fürs Wochenende

Von Ana Maria Michel

Empfehlungen für Freitag:

In den Sechzigerjahren hat Ellis Kaut ihren Pumuckl erfunden - und noch heute begeistert der freche Kobold Kinder und auch Erwachsene. Zu Ehren der Erfinderin findet ein Pumuckl-Filmfestival im Heppel und Ettlich statt. Um 16 Uhr geht es los.

Greifvögel sieht man in der Stadt eher selten. Eine Möglichkeit, die faszinierenden Vögel in München zu erleben, bietet eine Greifvogelflugschau im Garten der Grünwerkstatt im Riemer Park. Beginn ist um 15 Uhr.

Wie haben Juden in Sendling während des Nationalsozialismus gelebt und was wurde aus ihnen? Die Ausstellung "Sendling arisiert" in der Kurt-Landauer-Stiftung widmet sich den Geschichten jüdischer Geschäftsleute aus Sendling, die von den Nazis enteignet und vertrieben wurden. Die Ausstellung ist bis zum 18. April zu sehen.

Vor 50 Jahren wurde die Villa Stuck vom Privathaus zum Museum. Zum Jubiläum zeigt die Ausstellung "Betreff: Schicksal Villa Stuck" Skulpturen und Gemälde des Künstlers Franz von Stuck. Bei der Veranstaltung "Friday Late" kann man die Kunstwerke sowie die Villa erleben. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Für Samstag:

Von Skulpturen über Collagen bis zu Gebrauchsgegenständen: Auf der Messe KreArtiv im MVG-Museum gibt es handgemachte Unikate. 65 Künstler und Kunsthandwerker präsentieren ihre Werke, teilweise lassen sie sich von den Besuchern auch bei der Arbeit über die Schulter schauen. Die Messe findet auch am Sonntag statt und ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

1000 Sänger aus der ganzen Welt treten am Wochenende beim Barbershop-Musikfestival im Gasteig gegeneinander an. Es geht um den deutschen Meistertitel im Barbershop-Gesang und den Weltmeistertitel im Mixed-Barbershop-Gesang, die beide sowohl im Quartett- als auch im Chor-Gesang vergeben werden. Auch mehrere Gruppen aus München sind dabei. Um 10 Uhr findet der Chorwettbewerb statt, um 19.30 Uhr die Show der Champions.

Mit nackter Haut und einem Song gegen die AfD sorgte diese Deutschrock-Band für Aufsehen. Nach zehn Jahren soll nun vorerst Schluss sein. Ihre Best of Tour führt Jennifer Rostock ins Zenith in München. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Für Sonntag:

Seit mehr als 110 Jahren stehen an der Blumenstraße Stars aus Holz und Stoff auf der Bühne. Beim Tag der offenen Tür im Marionettentheater kann man einen Blick hinter die Kulissen werfen. Die Mitarbeiter erklären, wie sie die Puppen zum Leben erwecken. Außerdem werden Ausschnitte aus Produktionen gezeigt. Los geht's um elf Uhr.

Musik, Drinks und Sonne: Einen richtig entspannten Sonntag kann man bei der Veranstaltung "Sonntagsgefühl" auf der Praterinsel verbringen. Der Sound zum Urlaubsgefühl kommt von vier DJs aus Berlin, fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt. Beginn ist um zwölf Uhr.

Sie sind Ärzte, Biologen oder IT-Manager - und spielen Klavier wie die Profis. Ihr Können dürfen elf Amateure nun beim Pianomarathon im Gasteig zeigen, elf Konzerte in drei Tagen. Beginn ist heute um 16 Uhr mit Caroline Kirchhoff, die Werke von Bach, Mozart und Robert Schumann spielt. Karten gibt es kostenlos eine Stunde vor Konzertbeginn.

Einen Überblick mit Links zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter sz.de/tipps.