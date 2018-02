7. Februar 2018, 17:45 Uhr Polizei warnt Trickbetrüger im Dauereinsatz









Im Landkreis Freising fällt aber offenkundig niemand auf die Anrufer herein.

Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, um Senioren um Geld oder Wertgegenstände zu bringen, müssen am Dienstag im Dauereinsatz gewesen sein. Dies schließt das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord aus dem Umstand, dass der Polizei an diesem Tag 77 solcher Anrufe im nördlichen Oberbayern gemeldet wurden. Ein Schwerpunkt der versuchten Betrügereien war der Landkreis Freising. Doch den meisten älteren Menschen dürfte die Masche der Kriminellen mittlerweile bekannt sein. Denn das Polizeipräsidium gab bekannt, dass niemandem ein finanzieller Schaden entstanden sei. Die Betroffenen hatten die Betrugsabsicht erkannt und die Telefonate beendet.

Die Masche der Kriminellen ist seit geraumer Zeit bekannt. Die Täter suchen sich vor allem Senioren als Opfer aus. Sie geben sich am Telefon als Polizisten aus. Dann erzählen sie die Legende, dass auf einer bei Einbrechern gefundenen Liste der Name des Angerufenen stehe. Der vermeintliche Polizist versucht dann, die Vermögensverhältnisse der Senioren auszuforschen. Zu eigenen Sicherheit sollen diese dann zur Herausgabe von Geld oder Schmuck bewegt werden.

Obwohl sich der Trick allmählich herumgesprochen hat, rät das Polizeipräsidium, gewisse Verhaltenstipps zu beherzigen. Grundsätzlich sollten Betroffene bei solchen Anrufen misstrauisch sein. Im Zweifelsfall sollten solche Gespräche rasch ohne Angaben zu persönlichen Daten, Bargeld oder Wertgegenständen beendet werden. Auf Aufforderung zu einer Übergabe sollte nicht eingegangen werden. Listigerweise lassen die Täter durch einen technischen Trick die Notrufnummer 110 auf dem Telefondisplay erscheinen. Das Polizeipräsidium betont aber, dass die Beamten niemals unter dieser Nummer anrufen würden. Grundsätzlich sollten Angerufene niemanden in ihre Wohnung lassen. Angebliche Amtspersonen müssen sich durch Dienstausweise zu erkennen geben. Deshalb sei es keine Unhöflichkeit, sie zum Herzeigen der Dokumente aufzufordern. Im Gegenzug sollten Betroffene selbst die Polizei unter deren örtlicher Telefonnummer über den Anruf informieren.