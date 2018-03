19. März 2018, 17:23 Uhr Nach Angriff auf Asylbewerber Suche nach dem Messerstecher

Bei der Polizei gehen erste Hinweise auf einen möglichen Zeugen ein. Das Opfer schwebt weiter in Lebensgefahr.

Immer noch nicht außer Lebensgefahr ist der 18-jährige Asylbewerber aus Somalia, der am Samstagabend in Moosburg von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden ist. Der Mann wird derzeit weiter intensivmedizinisch betreut. Am Montagvormittag hat die Kriminalpolizei Erding mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei erneut umfangreiche Suchmaßnahmen am Tatort vorgenommen, um mögliche Spuren und Beweismittel zu sichern. Nach dem öffentlichen Zeugenaufruf sind nach Informationen der Polizei zwei Mitteilungen eingegangen, die derzeit überprüft werden.

Die Ermittler bitten weiter um Mithilfe der Bevölkerung. Wie berichtet, wurde unmittelbar nachdem sich die Tat ereignet hatte, ein Mann gesehen, der von der Bonaustraße über die Münchner Straße in Richtung Stadtmitte ging. Diese Person, die möglicherweise zur Tataufklärung beitragen kann, hat sich noch nicht bei der Polizei gemeldet und wird weiterhin dringend darum gebeten.

Mittlerweile konnte die Beschreibung dieses Mannes anhand Zeugenangaben ergänzt und präzisiert werden. Er ist männlich, etwa 18 bis 25 Jahre alt, hat eine kräftige, stämmige Figur und nackenlange wellige, wuschelige blonde Haare (rundum gleich lang, in der Art einer Bob-Frisur). Bei der Hose handelt es sich um eine weiße oder helle Camouflage-Hose mit schwarzen Flecken (Armee-Tarnhose). Zeugen beschreiben die Gangart des Mannes als tapsig, zudem habe er Selbstgespräche geführt. Zuletzt wurde er in Moosburg an der Münchner Straße auf Höhe des Krankenhauswegs gesehen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat zur Aufklärung der Tat eine siebenköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall werden von der Kriminalpolizei Erding unter der Telefonnummer 0 81 22/96 80 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.