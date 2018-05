29. Mai 2018, 15:48 Uhr Lebenshilfe Freising Franz Burger, bis 2014 Geschäftsführer

Von Gudrun Regelein

"Ich war der Lebenshilfe als Geschäftsführer insgesamt 24 Jahre lang beruflich verbunden und bin es auch heute, im Ruhestand, noch. Ich bin Mitglied im Verein. Für mich ist die Lebenshilfe eine tolle Konstruktion, da sie eine direkte Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung ist. Dank der Lebenshilfe ist in den vergangenen 50 Jahren im Landkreis viel geschehen. Früher lebten die Menschen mit Behinderung in einem abgeschlossenen System, das hat sich immer weiter geöffnet: Viele Einrichtungen wurden gegründet, Angebote geschaffen und dadurch den Menschen mit Behinderung Wahlmöglichkeiten gegeben. Zunehmend können diese heute teilhaben. Von dieser Teilhabe profitieren wir alle. Mir waren die Begegnungen mit behinderten Menschen immer sehr wichtig. Ich hatte, um direkten Kontakt zu haben, deshalb mein Büro auch in einer Einrichtung."