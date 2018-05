26. Mai 2018, 18:46 Uhr 24-Jähriger in Lebensgefahr Wieder Badeunfall im Haager Weiher

Schwimmer geht vor den Augen anderer Badegäste unter. Ihn zu bergen dauert eine Stunde, weil der See so trüb ist.

Von Katharina Aurich, Haag

Am Haager Weiher hat sich erneut ein Badeunfall ereignet. Ein 24-Jähriger ist am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr vor den Augen der anderen Badegäste in dem Badeweiher untergegangen. Er wurde erst nach einer Stunde in rund sechs Metern Tiefe von Rettungstauchern der Wasserwacht gefunden und unter laufender Reanimation in eine Klinik gebracht. Er schwebte am Samstagabend noch in Lebensgefahr, wie der Einsatzleiter der Wasserrettung im Landkreis und Vorsitzende der Moosburger Wasserwacht, Stefan Aigner, informierte. Die Suche nach dem Verunglückten habe so lange gedauert, weil sich Badegäste zwar die Stelle gemerkt hatten, wo der junge Mann untergegangen war, der See aber stark verschlammt sei und man in der Tiefe nichts sehe.

Aigner hatte nach dem Notruf von Badegästen Großalarm ausgelöst, so das sechs Wasserwachteinheiten aus Moosburg, Freising, Eching, Neufahrn, Erding und Landshut mit zwölf Schwimmern, acht Tauchern und Booten den See absuchten. Auch Rettungshubschrauber Christoph war mit einer Wärmebildkamera vor Ort, das BRK aus Freising und Moosburg, der Notarzt aus Moosburg sowie die Haager Feuerwehr waren ebenfalls an dem Einsatz beteiligt.

Für einen solchen Fall brauche man Manpower, sagte Aigner. Er bedauerte, dass niemand dem offensichtlich Ertrinkenden zu Hilfe kam und sofort ins Wasser sprang, um ihm zu helfen. Nicht erklären kann sich Aigner die häufigen Ertrinkungsfälle im Haager Weiher. Hier seien in den vergangenen Jahren so viele Menschen zu Tode gekommen wie in keinem anderen Gewässer im Landkreis - vor gut einem Jahr ertranken in dem Badeweiher zwei Menschen innerhalb von zwei Wochen. Aigner warnte eindringlich davor, nach dem Genuss von Alkohol ins Wasser zu gehen. Damit bringe man sich in Lebensgefahr.