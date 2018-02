20. Februar 2018, 07:15 Uhr Christine Obermaier Abschied von der Realschule

Die Direktorin geht in den Ruhestand

Nach mehr als 40 Jahren im Schuldienst wird Christine Obermaier, Schulleiterin der Karl-Meichelbeck-Realschule, verabschiedet. Am Mittwoch, 21. Februar, gibt sie nach zehn Jahren die Leitung an Bernd Friedrich ab, der zuvor stellvertretender Schulleiter in Taufkirchen an der Vils war. Im Hinblick auf ihren Ruhestand gehe es ihr vermutlich, "wie es allen so geht", sagt sie lachend.

Bereits 1985 begann Christine Obermaier an der Realschule in Freising Wirtschaftswissenschaften und Englisch zu unterrichten. Zehn Jahre später übernahm sie dann als Seminarlehrerin die Ausbildung von Englischreferendaren. Nachdem sie danach von 2004 bis 2008 an der Realschule in Manching tätig war, kehrte sie 2008 als Leiterin an die Realschule in Freising zurück. In ihren zehn Jahren als Schulleiterin stellte sie täglich fest, dass ihre Entscheidung damals die richtige war. Insgesamt sei sie während ihrer ganzen Dienstzeit sowohl als Lehrerin, als auch als Schulleiterin immer gerne in die Schule gekommen. Trotzdem ist sie sich sicher, dass das auch hätte anders laufen können. "Das war aber nicht mein Verdienst, sag ich mal, da gehört bestimmt eine ordentliche Portion Glück dazu", weiß Obermaier. In ständigem Kontakt mit anderen zu arbeiten, war dabei für sie nie ein Problem, im Gegenteil, das Arbeiten mit Menschen habe ihr immer Freude gemacht, beteuert sie, "sowohl mit meinen Kolleginnen und Kollegen, als auch mit den Schülern und den Eltern". Trotz der überwiegend positiven Erlebnisse war der Alltag dabei nicht immer ein Kinderspiel, "natürlich war es auch oft anstrengend, aber dabei immer lohnend", versichert die Christine Obermaier.

Neben dem Ministerialbeauftragten, der ihr die Urkunde verleihen wird, werden bei ihrer Verabschiedung ebenfalls Landrat Josef Hauner und Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher sowie der Personalratsvorsitzende anwesend sein. Auch der Schülersprecher wird einige Worte an sie richten. "Ich bin auf jeden Fall gespannt", sagt die 64-Jährige in Erwartung ihrer Verabschiedung.