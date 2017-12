24. Dezember 2017, 11:55 Uhr Besinnlich Weihnachtsgottesdienste mit festlichen Klängen









Das Programm der Chöre und Orchester zu Weihnachten.

Von Birgit Goormann-Prugger, Freising

Festliche Kirchenmusik ist an den Weihnachtsfeiertagen wieder bei den Gottesdiensten zu hören. Die Chöre und Orchester in der Stadt und im Landkreis Freising haben sich dafür oft monatelang vorbereitet. Hier eine Auswahl des umfangreichen Programms.

Im Freisinger Mariendom findet die Christmette um 22 Uhr statt. Domchor, Domkantorei und das Orchester singen und spielen die "Missa carminum" von Max Eham sowie Weihnachtslieder. Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, führen Domchor und Domorchester im Gottesdienst um 10.30 Uhr die Missa St. Nicolai von Joseph Haydn auf.

Bei der Christmette am Heiligen Abend in der Stadtpfarrkirche St. Georg um 23 Uhr wird die Chorgemeinschaft St. Georg weihnachtliche Motetten singen. Der Festgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag in St. Georg um 19 Uhr wird mit der Pastoralmesse von K. Kempter für Chor, Soli, Orchester und Orgel feierlich gestaltet. Es wirken mit: Angela Schwaiger (Sopran), Anna-Katharina Sutor (Alt), Markus Türk (Tenor), David Kurkowski (Bass) und die Chorgemeinschaft St. Georg. Am zweiten Weihnachtsfeiertag erklingen weihnachtliche Motetten alter Meister mit dem Vokalensemble St. Georg beim Gottesdienst um 11 Uhr.

Die Neustifter Chorgemeinschaft St. Peter und Paul singt unter Leitung von Günther Lehrmann bei der Christmette um 22.30 Uhr weihnachtliche Chorsätze von Michael Praetorius, Leonhard Schröter, Johann Sebastian Bach, Friedrich Silcher und Johann Reichardt, außerdem erklingt festliche Orgelmusik. Am ersten Feiertag beim Festgottesdienst um 10 Uhr singt die Choralschola das lateinische Proprium der dritten Weihnachtsmesse "Puer natus est nobis". Am zweiten Feiertag bringen die Chorgemeinschaft und das Neustifter Instrumentalensemble mit Peter Wittrich an der Orgel unter Leitung von Günther Lehrmann beim Gottesdienst um 10 Uhr die von Max Eham 1949 komponierte stimmungsvolle "Kleine Weihnachtsmesse" für Chor, großes Orchester und Orgel zur Aufführung. Außerdem ist das "Transeamus usque Bethlehem" für Chor, Orchester und Orgel von Schnabel zu hören.

In der evangelischen Christi Himmelfahrtskirche in Freising erklingt am Heiligen Abend bei der Christvesper um 18 Uhr festliche Musik für Violine und Orgel. Zwei Präludien von Bach rahmen den Gottesdienst ein. Die feierliche Christmette um 23 Uhr wird von Pfarrerin Anne Lüters gestaltet. Dazu erklingt festliche Bläsermusik. Im Paul-Gerhardt-Haus präsentiert am Heiligen Abend um 16 Uhr das Epiphanias Ensemble zwei Stücke des barocken Komponisten Georg Reichwein "Aria de navitate Domini: Parvuel solis" und "Erfreue sich Himmel, erfreut sich die Erde" in der Besetzung Sopran, Flöten und Basso Continuo.

In der Neufahrner Pfarrkirche St. Franziskus ist am ersten Feiertag um 10 Uhr die Missa brevis in G-Dur von Mozart zu hören, das "Transeamus" von Schnabel und "Bereite dich, Zion" aus dem Weihnachtsoratorium von Bach. Es singt der Neufahrner Kirchenchor, die Solisten sind Manuela Dill (Sopran), Tizia Hilber (Alt), Frank Selzle (Tenor) und Marcus Weishaar (Bass) sowie Klaus Linkel an der Orgel. Die Leitung hat Rebekka Rehbach.

In der Christmette im Moosburger Kastulusmünster um 22 Uhr singen der Münsterchor gemeinsam mit den Sängerknaben und der Mädchenkantorei traditionelle Gesänge aus der Matutin, dem Stundengebet, das namensgebend für die "Mette" war. Außerdem erklingt die "Deutsche Liturgie" von Felix Mendelssohn-Bartholdy, eine achtstimmige deutsche Vertonung des Gloria und des Sanctus.