6. Februar 2018, 17:26 Uhr Bauvorhaben Freising hat Großes vor

In Stadt und Kreis Freising wird in den kommenden drei Jahren viel Wohnraum geschaffen.









In der Stadt Freising sollen 230 Wohneinheiten an den Seilerbrücklwiesen entstehen, 120 Wohnungen an der Katharina-Mair-Straße und noch mehr an der Angerstraße. In den Gemeinden im Landkreis sind die Baupläne unterschiedlich, die Nachfrage aber ist überall enorm.

Von SZ-Autoren, Landkreis

In der Stadt Freising tut man sich schwer, die Frage nach Wohnbauvorhaben in den kommenden drei Jahren pauschal zu beantworten. Man könne schlicht nicht einschätzen, welche Maßnahmen Dritte im Bereich des Wohnungsbaus in dieser Zeit tatsächlich ergreifen werden, gibt Christl Steinhart, Sprecherin der Stadt, zu bedenken. So warte man etwa auf die Umsetzung des Baugebietes Rotkreuzstraße, nachdem die Stadt vor längerer Zeit die Grunderschließung fertiggestellt habe. Zwei Bauanträge liegen hier inzwischen vor. Sie müssen noch geprüft werden.

Was die aktuell laufenden Bauleitplanungen der Stadt für neue Wohnbauflächen angeht, so kann laut Steinhart voraussichtlich 2019 mit der Umsetzung des Baugebiets "Seilerbrücklwiesen" begonnen werden. Vorgesehen sind hier etwa 230 Wohneinheiten, davon 70 für Studenten. Auch an der Angerstraße soll bekanntlich ein großes, neues Wohnquartier entstehen - und auch hier könnte ein erster Teilabschnitt mit etwa 430 Wohnungen 2019 begonnen werden.

Außerdem gibt es in der Stadt Flächen, auf denen bereits Baurecht besteht, das aber noch nicht umgesetzt wurde, wie Steinhart weiter auflistet. Dazu zähle der geplante Wohnturm samt Umgriff an der Weinmiller-Straße im Steinpark sowie ein letztes Wohnbaulos in diesem neuen Quartier im Norden der Stadt, das noch vergeben werden muss. Zudem seien verschiedene kleinere und größere Bauvorhaben von privater Seite genehmigt oder beantragt.

Als eigenes Wohnprojekt plant die Stadt außerdem, etwa an der Katharina-Mair-Straße in den kommenden Jahren etwa 120 Wohnungen in sechs Häusern mit jeweils vier Etagen zu bauen. Der Planungsprozess zur erforderlichen Änderung des Bebauungsplanes laufe, so Steinhart. Mit der Umsetzung könne möglicherweise bereits 2018 begonnen werden. vo

Was in den einzelnen Gemeinden im Landkreis Freising geplant ist, lesen Sie hier: