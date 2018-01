1. Januar 2018, 12:22 Uhr Freimann Nach Munitionsfund: Die Anspannung bleibt









Feedback

Im Garten der Familie Meinberg aus Freimann wurden im Frühjahr Munition und Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg geborgen.

50 000 Euro kostet es allein, die Schäden an Haus und Garten zu beseitigen.

Die Familie fürchtet, letztlich auf den Kosten sitzenzubleiben.

Von Stefan Mühleisen, Freimann

Lange schon ist wieder Ruhe eingekehrt in die Siedlung rund um den Zwergackerweg in Freimann. Die Absperrungen sind abgebaut, die Kampfmittelräumer, Polizisten, Sanitäter längst abgerückt. Nur in einem Haus ist die Unruhe nicht verflogen.

Bei der Familie Meinberger will das Unbehagen nicht verschwinden. Mehr als zehn Tonnen hochexplosive Weltkriegs-Altlasten sind weg, doch die Anspannung ist geblieben. "Wir sind immer noch sehr besorgt, dass am Ende doch noch eine riesige Forderung auf uns zukommt", sagt Melitta Meinberger.

Die 72-Jährige steht auf den Überresten ihrer Terrasse, blickt auf die Schotterfläche, zu der ihr Garten im Frühjahr umgewühlt worden war. Die Frau ist gefasster als damals, als diese Siedlung westlich der U-Bahn-Station Kieferngarten rund um ihr Haus weiträumig abgesperrt war.

Denn es zeichnete sich ab, dass die Bergung von Munition und Sprengkörpern aus dem Zweiten Weltkrieg, die in ihrem Garten verbuddelt waren, langwierig und kompliziert werden würde - und teuer, sehr teuer.

Achteinhalb Monate nach der spektakulären Räumaktion ist die Grundstückseigentümerin zwar weiter im Ungewissen, wie hoch ihr finanzieller Schaden ausfallen wird. Doch ihr Anwalt Florian Englert ist zuversichtlich, dass sie alles ersetzt bekommt. Nach seiner Auffassung werden an Meinberger wohl zunächst die Kosten für die Wiederherstellung der Schäden hängen bleiben, die an Haus und Garten entstanden sind.

50 000 Euro dürften dafür nach seiner Schätzung anfallen. Das Geld will er, sobald die Höhe feststeht, aber von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), einer Bundesbehörde, einfordern. "Wenn sie das ablehnen, werden wir klagen", kündigt Englert an.

Gut 200 Nachbarn waren im März dieses Jahres von dem Munitionsfund betroffen; sie mussten für mehrere Wochen ihre Häuser verlassen, wurden von der Stadt in Hotels einquartiert. Die Experten häuften einen Erdwall als Schutz auf, gruben sich langsam mit Spezialgerät vor; das Fundament des Hauses musste mit Stahlträgern gesichert werden.

All dies trieb die Kosten in die Höhe, wobei schnell der Rechtsbegriff des "Zustandsstörers" bei diesem außergewöhnlichen Fall einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Als solche gelten Grundstückseigentümer, die wegen der gefährlichen Altlasten die öffentliche Ordnung bedrohen - und deshalb in die Pflicht genommen werden, gemäß dem Grundsatz "Eigentum verpflichtet". Zu zahlen ist die Bergung aus dem Boden - Abtransport und Beseitigung übernimmt die öffentliche Hand.

In einer eilig zusammengestellten Beschlussvorlage des Kreisverwaltungsreferats (KVR) hieß es: "Nach aktueller Schätzung werden die anteiligen Kosten für den Zwergackerweg aus der gesamten Kampfmittelbeseitigung den Wert des Grundstücks mit Haus voraussichtlich deutlich übersteigen." Die Meinbergers hätten also Haus und Hof verkaufen müssen, und am Ende hätten sie immer noch Schulden gehabt. Das sei nicht zumutbar, entschied der Stadtrat - und ging mit 2,2 Millionen Euro in Vorleistung.