28. Februar 2018, 22:06 Uhr Fotoausstellung Das Leben im Irak

Jana Roth ist 24 Jahre alt, sie studiert Politik- und Rechtswissenschaften an der LMU in München und an der Universität in Regensburg. Nebenbei arbeitet sie bei der Fraunhofer Gesellschaft und engagiert sich ehrenamtlich für Geflüchtete. Im November 2016 war die junge Fotografin mit einem humanitären Hilfsprojekt zwei Wochen im nördlichen Teil Iraks. Dort entstanden auch die Fotografien für ihre Dokumentation "Views of Perspective", die Jana Roth bis zum 1. April in der Mohr-Villa, Situlistraße 75, zeigt. Vernissage ist an diesem Donnerstag, 1. März, Beginn ist 19 Uhr. Die Ausstellung ist jeweils Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 15 Uhr sowie nach Vereinbarung zu sehen.