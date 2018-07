13. Juli 2018, 18:57 Uhr Flughafen Tote Seepferdchen im Gepäck

Zollbeamte haben am Münchner Flughafen 53 getrocknete Seepferdchen beschlagnahmt. Ein Reisender hatte die Meerestiere mit einem Gesamtgewicht von 250 Gramm aus Vietnam in seinem Gepäck mitgebracht, wie eine Sprecherin des Hauptzollamts München am Freitag mitteilte. Da es sich laut dem Washingtoner Artenschutzabkommen bei Seepferdchen um eine geschützte Tierart handle, sei für deren Ein- und Ausfuhr eine artenschutzrechtliche Genehmigung erforderlich, hieß es weiter. Die Tiere, die der Zoll in der vergangenen Woche entdeckt hatte, waren als Mitbringsel für Freunde und Familie gedacht. Weil jedoch die entsprechende Genehmigung nicht vorlag, hat der Zoll das Bundesamt für Naturschutz eingeschaltet. Den Reisenden erwartet nun eine Geldstrafe. Immer wieder erwischen die Zöllner am Flughafen Reisende, die tote oder gar lebende Tiere in ihrem Gepäck transportieren.